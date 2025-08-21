JCI cerró 53 puntos, pero United Tracktor comparte a Amman Mineral Kinclong

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Continúe disminuyendo hasta el cierre de la negociación el jueves 21 de agosto de 2025. JCI cayó un 0.67 por ciento o 53.11 puntos a 7.890.71.

Leer también: Sesión de JCI rechazó un 0,61 por ciento, mira a 3 acciones en los rangos de ganador superior



El analista de Phintraco Sekuritas destacó la acción de tomar UTung (toma de ganancias) de varias acciones con gran capitalización de mercado (Big Cap) para agobiar el JCI. Si bien técnicamente, algunos indicadores indican el potencial de corrección a corto plazo.

«A pesar de que la tendencia de JCI sigue siendo larga», dijo Phintraco Sekuritas citado el jueves 21 de agosto de 2025.

Leer también: La oportunidad de IHSG aumenta al nivel de 8,000 abiertos, verifique 5 acciones del analista de Jagoan



El movimiento JCI a lo largo de la negociación de hoy está en el rango de 7,849-7,932 áreas. Registro del valor de transacción alcanzó RP 16.88 billones.



Ilustración Ihsg Foto : Entre fotos/wahyu putro a

Leer también: La JCI cerró más del 1 por ciento después de las tasas de interés de Bi Prune 25 puntos



La corrección del índice también se reduce a una disminución en varios sectores de existencias. El sector energético de Ambals es 1.87 por ciento, el sector de infraestructura debilitó 1.35 por ciento y el sector inmobiliario erosionó el 0.80 por ciento.

A pesar del JCI rojo, algunas acciones lograron registrar resultados positivos. El sector industrial disparó 1.40 por ciento seguido por el sector no cíclico un 0.61 por ciento y el sector de la salud aumentó 0.22 por ciento.

El informe de Phintraco también mostró que tres emisores de acciones exitosos registraron el aumento de precios más alto. Lista de rangos de ganancias principales en la junta comercial principal que incluye:

Tractores unidos TBK (fals)

Las acciones falsas se dispararon por 5.74 [ersen atau 1.400 poin. Kenaikan pesat mendorong saham UNTR bertengger di posisi 25.800.

Japfa cómplice Indonesia TBK (JPFA)

Las acciones de JPFA subieron a 4.78 por ciento o 75 puntos y cerraron al nivel de 1,645.

PT Amman Mineral International TBK (AMMN)

Las acciones de AMMN siguieron con un aumento de 2.65 por ciento o 255 puntos a 8,725,