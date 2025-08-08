JCI cerró 43 puntos respaldados por MSCI Reviews para mejorar los datos nacionales

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) cerrado fortificado 0.58 por ciento o 43.20 puntos en el intercambio de Akhif el viernes 8 de agosto de 2024.

Leer también: IHSG Session I Rebound compatible por MSCI, hay 625 puntos que se disparan en los principales ganadores



El movimiento JCI fue monitoreado en el rango de 7,517-7,649. Publicando el valor de transacción de RP18.35 billones.

El analista de Phintraco Sekuritas reveló que el fortalecimiento del índice, entre otros, fue desencadenado por la entrada de varias acciones en el índice MSCI en la revisión trimestral de agosto de 2025. Esto aumenta el optimismo para el potencial de reinicio del flujo de fondos de inversores extranjeros en el mercado de capitales indonesio. Pero durante una semana, el JCI todavía se cerró por 0.06 por ciento.

Leer también: Abierto verde, JCI es optimista de que el rebote es como el fortalecimiento del intercambio de Asia-Pacífico



El índice de la conferencia Consume (IKK) de julio de 2025 al nivel de 118.1 puntos o subió a Tipiz desde 117.8 en junio de 2025. Estos resultados registraron el nivel más alto desde abril de 2025 después de experimentar una fuerte disminución en mayo de 2025.



Ihsg Foto : Entre fotos/Sigid Kurniawan

Leer también: Se prevé que IHSG fortalezca, verifica 5 acciones del analista potencial seleccionado CUAN



El valor del IKK que supuestamente se produjo junto con la mejora de las perspectivas económicas debido a la descripción de las preocupaciones sobre la guerra tarifa

Phintraco Sekuritas también destacó las ventas de motocicletas en julio de 2025 menos un 2 por ciento año tras año (interanual), así como después de la contracción del mes anterior del 0.3 por ciento en Tahubab. Sin embargo, hubo un aumento del 15.3 por ciento mensualmente.

«Técnicamente, el indicador RSI estocástico forma una cruz dorada en el área de sobreventa. Pero MACD todavía muestra una disminución con los hantrogramas negativos», explicó Phintraco Sekuritas en su declaración escrita, viernes 8 de agosto de 2025.

Varios sectores compactos publicaron resultados positivos. El sector energético disparó 2.27 por ciento, el sector industrial aumentó un 2,20 por ciento y el sector de infraestructura aumentó en un 0,98 por ciento.

Algunos otros sectores se han reducido cuando el CSPI y una serie de datos economía doméstica pulcro. El sector tecnológico cayó un 2,64 por ciento, el sector cíclico y no cíclico cayó un 0,62 por ciento.

Además, Phintraco Sekuritas reportó tres acciones emisores en los principales ganadores después de imprimir con éxito el salto de precios más alto que incluye:

Indah Kiat Pulp & Paper TBK (Inkp)

Las acciones de INTP se dispararon 8.11 por ciento o 600 puntos y cerraron al nivel de 8,000.

PT XLSMART TELECOM SEJAHTERA TBK (excl)

Las acciones exclicadas con un aumento de 4.35 por ciento o 110 puntos a 2,400.

PT Surya Citra Media TBK (SCMA)

La tercera posición está llena de acciones de SCMA que se fortalecieron en un 3,51 por ciento o 8 puntos al Área 236.