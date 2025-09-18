JCI cerró 16 puntos el impacto de los inversores que venden acciones, verifique las filas de los principales ganadores LQ45

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Girando debilitado Al cierre de la negociación, el jueves 18 de septiembre de 2025. CSPI corrigió 0.22 por ciento o 16.75 puntos al nivel de 8,008.43.

El JCI había caído lejos al área de 7.993, mientras que la posición más alta se tocó con éxito en el área de 8.068.01. El valor de la transacción se registró a RP 21.93 billones con una frecuencia de transacción de 2.44 millones de veces.

El sector financiero corrigió como máximo 0.84 por ciento. Luego, el sector inmobiliario debilitó el 0,66 por ciento, el sector no cíclico se redujo al 0,53 por ciento, el sector de infraestructura erosionó el 0,35 por ciento y el sector de la salud cayó ligeramente 0.01 por ciento.

Aunque el JCI es rojo, algunos otros sectores pueden registrar un aumento. El sector tecnológico disparó 4.26 por ciento, el sector de transporte fortaleció un 1,28 por ciento, el sector energético aumentó un 0,77 por ciento, el sector cíclico se disparó al 0,70 por ciento, el sector de materia prima aumentó un 0,59 por ciento y el sector industrial aumentó un 0,38 por ciento.

JCI se cerró más abajo

Analista de Phintraco Sekuritas transmitido, inversor tiende a vender en noticias para una disminución de las tasas de interés La alimentada previamente anticipado. Además, los inversores también llevan a cabo la acción de tomar el progreso (toma de ganancias) después de que el índice nacional alcanzó el nuevo nivel más alto.

La Fed da una señal para reducir las tasas de interés dos veces este año. Luego, la indicación de las tasas de interés fue solo una vez en 2026, una vez en 2027 y no hubo podas en 2028.

«Suficiente para decepcionar al mercado que espera que más tasas de interés continúen el próximo año», dijo el analista de Phintraco Sekuritas en su declaración, el jueves 18 de septiembre de 2025.

El analista de Phibtraco Sekuritas evaluado técnicamente, los indicadores MACD forman una cruz dorada con histogramas positivos y RSI estocástico todavía están en el área de pivote. El indicador de acumulación/distribución muestra la aparición de distribución con el soporte de aumentar el volumen de venta.

En la investigación, también mostró tres emisores de acciones exitosos para convertirse en los principales ganadores en el jajarab LQ45, que incluye:

Barito Pacific TBK (BRPT)

Las acciones de BRPT registraron un refuerzo de dos dígitos del 16.94 por ciento o 420 puntos cerrados a 2,900.

Surya Citra Media TBK (SCMA)

Las acciones de SCMA aumentaron en un 14.19 por ciento o 42 puntos a 338.

Japfa cómplice Indonesia TBK (JPFA)

Las acciones de JPFA aumentaron en un 5,53 por ciento o 110 puntos al área de 2.100.