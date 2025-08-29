JCI cerró 121 puntos en el medio de la manifestación continua, un vistazo a 5 acciones que aún son poderosas

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) encogido El impacto de la manifestación de hoy, viernes 29 de agosto de 2025. JCI cayó un 1,53 por ciento o 121.59 puntos a 7,830.49.

Leer también: Seis semáforos en Jalan Otista quemados a los manifestantes.



La comunidad regresó a la demostración del impacto de un taxista de motocicletas en línea (OJOL) llamado Affan Kurniawan murió como resultado de ser aplastado por el vehículo de Aktiis (Rantis) de la Brigada Móvil de la Policía el jueves por la noche, 28 de agosto de 2025. manifestación a varias cargas en las redes sociales.

Basado en el monitoreo VIVA A través de Stockbit, JCI se mueve en el área de 7,765-7,913. Publicando el valor de transacción de RP 22.74 billones.

Leer también: IHSG se desplomó más del 2 por ciento al final de la primera sesión, verifique 5 acciones exitosas en el disparo



La mayoría del sectoral experimentó una disminución drástica. Solo el sector industrial registró un aumento de 0.73 por ciento.



JCI se cerró más abajo Foto : Entre fotos/wahyu putro a

Leer también: Idrus Marham le pidió a Hendropriyono que abriera la demostración de titiriteros en el DPR: por los intereses de la nación



El sector cíclico más profundo es del 3.06 por ciento, el sector de infraestructura cayó un 2,27 por ciento y el sector tecnológico colapsó el 2,25 por ciento. Luego, el sector inmobiliario debilitó el 2.16 por ciento, el sector de la salud se redujo el 1,75 por ciento, el sector de la materia prima (materiales básicos) corrigió 1.58 por ciento, el sector financiero cayó 1.45 por ciento y el sector energético se erosionó 1.42 por ciento.

Aunque IHSG se incendió como resultado de la manifestación, varios emisores de acciones lograron registrar un salto de precio significativo. Las siguientes son acciones en las filas de los principales ganadores en la junta principal.

PT Multi Makmur Lemindo TBK (tubería)

Las acciones de Pipe dispararon 34.21 por ciento o 39 puntos y se cerraron al nivel de 153.

Bank Maspion Indonesia TBK (BMAS)

Las acciones de BMAS se fortalecen en un 25 por ciento o 165 puntos a 825.

PT Prediksi Gunatama TBK (PGUN)

Los resultados positivos también fueron registrados por acciones de PGUN de 24.70 por ciento o 610 puntos para canjear el área de 3,080.

PT PERDANA BANGUN PUSAKA TBK (Koni)

Las acciones de Coin también registraron un rápido aumento de 24.62 por ciento o 480 puntos a 2,430.

PT Voskel Electric TBK (VOKS)

Las acciones de VOCS se dispararon 24.60 por ciento o 62 puntos y cerraron a 314.