JCI cerró 11 puntos, pero el productor de la batería comparte

Yakarta, Viva – Índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) disminuyó en 11.08 puntos o 0.14 por ciento al cierre comercio Lunes 22 de septiembre de 2025. La corrección causó un índice de estacionamiento a 8,040.04.

Basado en el monitoreo VIVA En Stockbit, el movimiento JCI está en el rango de 8,005-8,057 áreas. La registro del valor de la transacción en todos los mercados (todos los mercados) alcanzó RP23.07 billones con una frecuencia de transacción de 2.3 millones de veces.

Aunque ihsg debilitado Pero casi todos los sectores de existencias compactos se fortalecen. Por el contrario, el sector financiero erosionó el 0.27 por ciento y el sector de la salud disminuyó el 0.23 por ciento.

El sector industrial disparó 2.43 por ciento, el sector de infraestructura aumentó un 1,76 por ciento, el sector de transporte aumentó 1.29 por ciento, el sector energético fortaleció un 1,25 por ciento y el sector de materia prima se elevó 1.27 por ciento. Luego, el sector inmobiliario aumentó un 0,88 por ciento, el sector no cíclico aumentó un 0,74 por ciento, el sector cíclico aumentó un 0,33 por ciento y el sector tecnológico aumentó un 0,28 por ciento.



Citado de su declaración, el analista de Phintraco Sekuritas que evalúa técnicamente el indicador RSI estocástico se encuentra en el área de sobrecarga y el histograma positivo de MACD comienza a ser horizontal, lo que indica que el interés de compra comienza a disminuir. Sin embargo, el JCI todavía sobrevivió por encima del nivel de MA5 y había alcanzado el nivel intradía más alto solo con 8,087.

El analista de Phintraco Sekuritas también informó a tres emisores de acciones que lograron imprimir el salto de precios más alto cuando el índice nacional era relativamente lento. Los principales ganadores en las filas de LQ45 incluyen:

PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)

Las acciones de MBMA subieron a 8.51 por ciento o 40 puntos y cerraron al nivel de 510.

Barito Pacific TBK (BPRT)

Las acciones de BRPT aumentaron en un 7,33 por ciento o 220 puntos para penetrar el área de 3.220.

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Las acciones de MDKA registraron un aumento de 5.88 por ciento o 140 puntos a 2,520.