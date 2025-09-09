JCI cerró 1.78 por ciento, verifique 5 acciones que se impriman

Yakarta, Viva – El índice de precios de acciones compuestas (CSPI) registró constantemente una disminución drástica al cierre de la negociación el martes 9 de septiembre de 2025. IHSG cayó 1.78 por ciento o 138.24 puntos cayeron al nivel de 7,628.60.

Basado en el monitoreo VIVA En Stockbit, el movimiento del JCI está dentro del área de 7,619-7,791. Al publicar el valor de la transacción en todo el mercado (todo el mercado) de Rp24.46 billones con una frecuencia de transacción de 2.37 millones de veces.

Algunos sectores también experimentan una gran corrección de relatación. El sector de la tecnología cayó un 1,98 por ciento, el sector financiero colapsó 1.73 por ciento, el sector de infraestructura fue erosionado 1.36 por ciento, el sector energético se redujo 1.25 por ciento, el sector inmobiliario debilitó un 0,94 por ciento, el sector no ciclador cayó 0,29 por ciento y el sector de materia prima (materiales básicos) cayó 0,24 por ciento.



JCI se cerró más abajo Foto : Entre fotos/wahyu putro a

Por el contrario, el sector de transporte obtuvo un aumento de 0.72 por ciento, luego el sector cíclico aumentó 0.68 por ciento. El sector de la salud e industrial registró un fortalecimiento del 0.11 por ciento.

Analista de Phintraco Sekuritas destacando las preocupaciones inversor aumentará la incertidumbre económica. Esta condición está en línea con remodelación Varios ministros que tienen un impacto directo en la economía que se convierte en sentimiento negativo en la bolsa de valores nacionales.

«Técnicamente, hay una ampliación de la pendiente negativa MACD y el RSI estocástico experimentaron una cruz de muerte. JCI lejos del nivel de MA20 en alrededor de 7845 y cerrado por debajo del nivel de soporte 7630 para que a corto plazo el IHSG tenga el potencial de continuar con los niveles de corrección y prueba de soporte en 7,500-7,550 2025.

Citando los datos de Stockbit, aquí hay cinco emisores de acciones en los rangos de los principales ganadores porque saltaron rápidamente e incluso lograron imprimir el rechazo automático (COMPRAMOS) incluido:

PT Global Sukses Digital TBK (DOSS)

Las acciones de Doss se dispararon en un 34.78 por ciento o 48 puntos y cerraron al nivel de 186.

Pt Puri Sentul Permai tbk (KDTN)

Las acciones de KDNT aumentaron 34.19 por ciento o 40 puntos a 157.

Lion Metal Works TBK (Lion)

Ara también fue impreso por las acciones de Lion gracias al aumento de los precios del 25 por ciento o 111 puntos a la posición de 550.

PT NUSA Raya creó TBK (NRCA)

Las acciones de NRCA registraron un aumento del 25 por ciento o 190 puntos al nivel 950.

Pt pakuan tbk (dinero)

Los resultados positivos también fueron registrados por una acción de dinero del 24.71 por ciento o 210 puntos y lograron penetrar el área de 1.060.