JCI cerrado rechazó el debilitamiento, PGAS comparte el paso de PTBA en el gas

Yakarta, Viva – El índice de precio de acciones compuesto (CSPI) se giró para debilitarse en el cierre comercio Martes 26 de agosto de 2025. JCI corrigió 21.15 puntos o 0.26 por ciento a 7,905.75.

El movimiento JCI fue monitoreado en el área de 7.881-7,978 áreas. Publicando un valor de transacción de Rp45.68 billones.

Analista de Phintraco Sekuritas evaluando sentimiento Negativo que suprime el JCI proviene de la corrección del índice de intercambio regional. La mayoría de los índices en los intercambios asiáticos se debilitaron debido a la amenaza del presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) Donald Trump impuso tasas de importación 200 por ciento si China no exporta minerales del suelo rara vez a los Estados Unidos.

Además, Trump también amenazó con imponer aranceles a los países que no eliminaban los impuestos digitales y las regulaciones relacionadas. Los inversores también analizaron la reunión entre el presidente de Corea del Sur y los Estados Unidos con respecto al acuerdo comercial que se anunció el mes pasado que establecieron aranceles de importación del 15 por ciento.

«Técnicamente, el indicador MACD experimenta una cruz de muerte acompañada de un aumento en el volumen de venta y los movimientos de RSI indicador estocástico en el área de los pivotes», dijo el analista de Phintraco Sekuritas de su investigación, martes 26 de agosto, 26 de agosto de 2025.

Una serie de sectores de acciones experimentaron una disminución que ayudó a sobrecargar el índice. El sector de material básico (materia prima) se redujo 1.43 por ciento, el sector inmobiliario erosionó el 1.38 por ciento y el sector financiero perdió un 0,69 por ciento.

Aunque JCI debilitaAlgunos sectores lograron registrar un aumento. El sector energético disparó 2.46 por ciento, el sector de la salud aumentó 1.45 por ciento y el sector industrial se disparó 1.13 por ciento.

El informe de Phintraco Sekuritas también muestra tres emisores de acciones en los principales ganadores, incluyendo:

PT Pertamina Energía geotérmica TBK (PGEO)



PERTAMINA GEOTHERMAL Area Ulubelu Producción bien

Las acciones de PGEO obtuvieron un salto de precio de 7.99 por ciento o 115 puntos y cerraron al nivel de 1,555.

PT Adaro Andalan Indonesia TBK (Aadi)

Las acciones de Aadi subieron a 6.59 por ciento o 450 puntos. Como resultado, las acciones de Aadi volaron a 7.275.

PT Bukit Asam TBK (PTBA)

Las acciones de PTBA siguieron con un aumento de 3.31 por ciento u 80 puntos a 2,500.