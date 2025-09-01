JCI cerrado colapsó el 1.21 por ciento de los efectos de la escalada doméstica, verifique 3 acciones poderosas en las filas de los principales ganadores

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Todavía ‘atrapado’ en la zona roja que extiende la tendencia de corrección que ocurrió desde el viernes pasado. JCI cayó 1.21 por ciento o 94.43 por ciento a 7,736.07 al cierre de la negociación el lunes 1 de septiembre de 2025.

JCI se mueve en el rango de áreas 7,547-7,783. Al publicar el valor de la transacción en todo el mercado (todo el mercado) de RP 23.51 billones con una frecuencia de transacción de 2.31 millones de veces.

La mayoría del sector de acciones también disminuyó bastante profundo. Solo el sector de la salud e industrial registró el refuerzo, respectivamente, 0.64 por ciento y 1.58 por ciento.

Tecnología del sector encogido El más profundo del 2.16 por ciento seguido por el sector del transporte debilitó el 2.19 por ciento y el sector de infraestructura se redujo 1.98 por ciento. Luego, el sector financiero erosionó el 1,62 por ciento, el sector cíclico colapsó 1.34 por ciento, el sector energético perdió 1.32 por ciento, el sector no cíclico cayó un 0,63 por ciento, el sector inmobiliario cayó un 0,41 por ciento y el sector de materia prima fue de 0,09 por ciento.



El analista de Phintraco Sekuritas destacó las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad nacional y política, sigue siendo un sentimiento negativo. Sin embargo, la caza de gangas comienza en las acciones que descendieron.

Aumentar precio de oro Global también fomenta las compras en acciones de Gold Products. Una de ellas, las acciones de PT Aneka Tambang TBK (ANTM) dispararon 5.26 por ciento o 160 puntos a 3,200.

Mientras que técnicamente, los indicadores MACD y RSI estocásticos no han mostrado signos de reversión de la dirección. Pero estocástico en el área de sobrevendido y la acumulación de compras en el nivel de soporte que indica el potencial de técnicos rebote.

«Pero se confirmará la posibilidad de rebote que el JCI puede sobrevivir por encima del nivel 7780. Por lo tanto, se estima que el JCI aún fluctuará en el rango de 7550-7780», escribió el Phintraco Sekuritas en una declaración escrita, citada el lunes 1 de septiembre de 2025.

Phintraco Sekuritas reportó tres acciones en las filas de los principales ganadores porque logró registrar el salto de precio más alto.

PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)

Las acciones de SMGR se dispararon en 2.64 por ciento o 70 puntos y cerraron al nivel de 2,720.

Indah Kiat Pulp & Paper TBK (Inkp)

Las acciones de INTP después de un aumento de 2.61 por ciento o 200 puntos a 7,850.

PT Prediksi Gunatama TBK (PGUN)

Las acciones de PGUN aumentaron en un 25 por ciento o 770 puntos y se cerraron en 3,850 posiciones