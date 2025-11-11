JCI cayó aún más al cierre de hoy, hubo acciones que subieron un 35 por ciento

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) continuó su corrección al cierre de la jornada del martes 11 de noviembre de 2025. JCI se debilitó un 0,29 por ciento o 24,72 puntos hasta el nivel de 8.366,51.

El movimiento de la JCI estuvo en el rango de 8.338 a 8.444, que fue el punto máximo intradiario. El valor de transacción registrado alcanzó los 27,41 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 3,05 millones.

El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas dijo que la corrección en el índice nacional se debió a la toma de ganancias debido a la condición de sobrecompra del JCI.

Las acciones del sector financiero experimentaron la mayor caída, mientras que las acciones del sector energético registraron la mayor ganancia. El tipo de cambio de la rupia en el mercado al contado se debilitó a Rp. 16.694 por dólar estadounidense.



Ilustración de la JCI Foto : ENTRE FOTOS/Wahyu Putro A

Sin embargo, los datos económicos internos están mejorando. En septiembre, las ventas minoristas nacionales crecieron un 3,7 por ciento interanual (interanual) o aumentaron respecto al mes anterior un 3,5 por ciento. Este aumento representa un crecimiento positivo que se produjo durante seis meses consecutivos.

«Técnicamente, el indicador estocástico RSI formó una Cruz de la Muerte en el área de sobrecompra. El volumen de ventas aumentó y fue respaldado por la línea A/D que muestra la distribución», dijo el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas en su investigación citada el martes 11 de noviembre de 2025.

La presión también provino de la caída de varios sectores bursátiles. El sector financiero se desplomó un 1,13 por ciento, el sector no cíclico se debilitó un 0,71 por ciento y el sector tecnológico se contrajo un 0,58 por ciento.

Aunque la JCI estuvo en rojo, el sector energético se disparó 1,74 por ciento. Luego, el sector de infraestructura aumentó un 1,47 por ciento y el sector inmobiliario se fortaleció un 1,45 por ciento.

Phintraco Sekuritas también informó sobre tres emisores de acciones que lograron registrar los saltos de precios más altos para ingresar entre las 45 acciones líderes en la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI). Las acciones con mayores ganancias incluyen:

PT Bumi Recursos Tbk (BUMI)

Las acciones de BUMI ganaron un 32,00 por ciento o 48 puntos y cerraron en 148.

PT Indosat Tbk (ISAT)

Las acciones de ISAT subieron un 7,25 por ciento o 150 puntos para alcanzar el nivel de 2.220.

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR)

Las acciones de ADMR siguieron un aumento del 3,62 por ciento o 50 puntos hasta 1.430.