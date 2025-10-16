JCI abre más débil con potencial de recuperación en línea con el sentimiento de la Reserva Federal sobre las acciones asiáticas

Jacarta – IHSG abrió a la baja en 16 puntos o 0,20 por ciento en el nivel 8.034 en la apertura de operaciones del jueves 16 de octubre de 2025.

Fanny Suherman, jefa de investigación minorista de BNI Sekuritas, predice que la JCI tiene potencial rebote en el comercio actual.

«JCI tiene potencial para un rebote técnico hoy, después de haber mantenido un fuerte soporte en 8.000 ayer», dijo Fanny en su investigación diaria, el jueves 16 de octubre de 2025.

Los mercados bursátiles asiáticos se recuperaron el miércoles pasado, impulsados ​​por una declaración moderada del presidente. La Reserva Federal, Jerome Powelle informes financieros positivos de los principales bancos estadounidenses.

Sin embargo, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China aún limitan el apetito por el riesgo de los inversores. El martes, Powell abrió la oportunidad para nuevos recortes de las tasas de interés y señaló que el programa de ajuste cuantitativo del banco central estaba llegando a su fin.

Los comentarios aumentaron las expectativas de una flexibilización monetaria adicional este año, con los mercados descontando alrededor de 48 puntos básicos de recortes de tasas hasta diciembre.

El índice Nikkei 225 de Japón subió un 1,76 por ciento y el Topix se fortaleció un 1,58 por ciento. Mientras tanto, en Corea del Sur, el índice Kospi se disparó un 2,68 por ciento y el Kosdaq añadió un 1,98 por ciento.

Mientras tanto, el Hang Seng de Hong Kong subió un 1,84 por ciento, el Shanghai Composite subió un 1,22 por ciento, el Taiex de Taiwán subió un 1,80 por ciento y el ASX 200 de Australia subió un 1,03 por ciento. Por otro lado, el Straits Times añadió un 0,32 por ciento y el FTSE Malasia subió un 0,01 por ciento.

«El soporte de la JCI está en el nivel de 7.900-8.000, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 8.100-8.150», dijo.