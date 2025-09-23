Jayson Tatum proporciona una actualización de lesiones a los fanáticos de los Boston Celtics

Jayson Tatum No fue el único jugador que destrozó el tendón de Aquiles en los playoffs de la NBA de 2025, aunque podría ser el único que regresa a tiempo para la próxima temporada. Ambos Tyrese Haliburton y Damian Lillard han confirmado que se tomarán un año libre para recuperarse de la lesión, aunque Tatum no ha descartado un regreso temprano, con la esperanza de poder liderar el Boston Celtics a los playoffs.

Por supuesto, la mayoría de los jugadores toman un año calendario para recuperarse de una lesión tan devastadora. La excepción más famosa es Kobe Bryant, quien tardó ocho meses en 2013 en regresar.

Tatum ha citado durante mucho tiempo a Bryant como su mayor inspiración, por lo que si sigue la misma línea de tiempo, debería volver a la corte en enero.

Jayson Tatum ofrece una actualización prometedora de lesiones

Algunos fanáticos pueden alentar a Tatum a tomarse la temporada, recuperarse por completo y luego regresar a la acción durante la temporada 2026-27 cuando Derrick White y Jaylen Brown Ambos todavía están en su mejor momento.

No importa cuando regrese, el Los Celtics deben surgir como contendientes de la Conferencia EsteY parece tener la vista puesta en algún momento de esta temporada, negándose a descartar una rápida recuperación.

«Para mí y mi equipo, el médico, la organización, lo más importante está haciendo la recuperación completa ”, explicó durante el Episodio del 23 de septiembre de hoy con Jenna y amigos. «No he dicho como, ‘Yo, no estoy jugando esta temporada ni nada de eso’ «.

Por supuesto, si su recuperación se ralentiza o existe un alto riesgo de reiniciarse, los fanáticos pueden imaginar que hará la decisión conservadora y se cerrará para la temporada, aunque aún no ha hecho un anuncio definitivo.

«Tengo un objetivo en mi mente «, agregó Tatum.»Lo que diré es que no soy hacer ejercicio, rehabilitar seis días a la semana sin ninguna razón «.

Boston Celtics dará un paso atrás

Si Tatum de alguna manera regresa a la corte después del nuevo año, es lógico que le llevará varias semanas volver a la forma completa. Sin embargo, la Conferencia Este es más débil que nunca, y detrás del Cleveland Cavaliers, New York Knicksy Atlanta HawksBoston debería estar en la mezcla para un lugar en los playoffs.

Si los Celtics pueden ingresar a la postemporada con un tatum saludable, marrón y blanco, serán uno de los equipos más difíciles de vencer, aunque con la partida de Kristaps Porzingis, Jrue Holidayy Grano de escotillaNo serán el gigante que han sido durante las últimas dos temporadas antes de la lesión de Tatum.

Si bien Tatum ciertamente no puede esperar para volver a la acción, los Celtics probablemente no serán verdaderos contendientes por el título hasta 2027. Para entonces, Tatum tendrá solo 29 años, uno de los mejores jugadores del mundo, y Boston puede retomar donde lo dejó.