Jayson Tatum de los Celtics rompe el silencio en su recuperación

Jayson Tatum desgarre su tendón de Aquiles durante el Boston Celtics‘Mayor de las semifinales de la Conferencia Este contra el New York Knicks. Se espera que la mayoría, si no todos, de la temporada 2025-26.

Tatum inmediatamente se sometió a una cirugía después de sufrir su lesión. Tuvo el procedimiento dentro de las 24 horas, que es mucho más rápido de lo habitual. Como tal, parece estar progresando fuertes en su rehabilitación. Recientemente, ha sido visto caminando sin la necesidad de una bota protectora.

Durante una publicación reciente sobre X, que llegó a través de la cuenta oficial de la NBA, Tatum habló por primera vez.

«La rehabilitación es, es tedioso, hombre», dijo Tatum. «Son seis días a la semana. Está empezando a mejorar un poco. Estoy fuera de la bota ahora. Mejores días por delante, pero solo tratando de tomarlo un día en un A Tras ser resistente. Que las primeras seis semanas de esto probablemente fueron las seis semanas más difíciles de cualquier punto de mi vida. Solo tuve que aceptarlo y darme cuenta, sucedió, y ahora me doy cuenta de todo lo que está en mi poder para que me vayas a recibir a quién lo hiciera y, lo que sabes, te das cuenta de que lo sabes.». «.

La rehabilitación de Tatum sin duda será un camino largo. Se necesitan meses en fortalecer completamente un Aquiles reparado quirúrgicamente. Además, debe asegurarse de que su cuerpo sea lo suficientemente fuerte como para mantener el período de aceleración que inevitablemente seguirá su eventual autorización médica.

Brian Scalabrine habla sobre el posible retorno de Tatum

Durante una aparición reciente en el podcast «Celtics Talk», el ex campeón de los Celtics, Brian Scalabrine, explicó por qué traer de vuelta a Tatum durante la temporada 2025-26 sería una decisión arriesgada.

La lesión de Tatum ha llevado a los Celtics a ingresar a un proceso de reorganización. Por lo tanto, no se espera que sean una lista contendiente la próxima temporada. Es mejor que Boston sea mejor que se sirva a mostrar cierta paciencia y aumentarlo el próximo verano.

Tatum pasa seis días a la semana en el gimnasio

En Publicación reciente a su historia de InstagramTatum explicó su actual proceso de rehabilitación. Señaló cómo está en el gimnasio seis días por semana con su amigo y entrenador Nick Sang.

«Estación de rehabilitación, levante después de eso», dijo Tatum. «Seis días a la semana, hermano. No estoy aquí aquí seis días a la semana sin motivo».

Es muy poco probable que Tatum esté bajo cualquier tipo de presión para volver al piso en el futuro cercano. Eso es lo que hace que su claro compromiso de hacer que su cuerpo sea correcto y asegurarse de que tenga la oportunidad de volver al jugador que era tan admirable.

Tatum se está poniendo en la mejor posición posible en términos de éxito. Si puede sostener su rehabilitación actual, no debería tener problemas para demostrar que sigue siendo un talento entre los 10 mejores en la liga dentro de los 18 meses posteriores a haber regresado a la cancha.