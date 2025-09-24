Jayson Tatum de los Celtics revela el miedo inicial después de una lesión

JAyson Tatum sufrió una lesión en el tendón de Aquiles durante el Boston Celtics‘pérdida para el New York Knicks en las semifinales de la Conferencia Este. Se espera que la cuatro veces selección del primer equipo de All-NBA se pierda, si no todas, de la próxima temporada.

Durante una entrevista reciente con «gente»Tatum reveló que temía ser intercambiado después de sufrir su lesión.

“Literalmente me senté allí y lloré durante dos horas porque tantas cosas me atravesaron: ‘Maldición, ¿mi carrera ha terminado? ¿Voy a ser intercambiado? ¿Todos mis socios me van a dejar?’ Mi carrera en el baloncesto apareció frente a mis ojos ”, dijo Tatum. «Estoy en mi mejor momento, uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo, y parecía que todo se había quitado».

Tatum es el jugador estrella de los Celtics. Siempre era poco probable que lo cambiaran, especialmente porque es lo suficientemente joven como para recuperarse y potencialmente volver a un nivel de NBA dentro de un año de regresar a la corte. Sin embargo, es fácil ver por qué su mente iría allí, especialmente pronto después de una lesión tan devastadora.

Tatum consideró alejarse del baloncesto

Durante una aparición del 23 de septiembre en la primera toma de ESPNTatum reveló que poco después de sufrir su lesión, consideró alejar un paso del baloncesto profesional.

«Puede sonar dramático, pero recuerdo haberle dicho a mi madre, como ‘mamá, podría terminar», dijo Tatum. «No sé si podré superar esto o si estoy preparado para este desafío». Sabes, me sentí derrotado.

Afortunadamente para los fanáticos de los Celtics, parece que ahora ha pasado el proceso de pensamiento. En cambio, Tatum probablemente continuará empujándose para volver a la cancha. Solo entonces puede demostrar que sigue siendo uno de los 10 mejores jugadores en la NBA cuando está completamente saludable.

Tatum con el objetivo de jugar esta temporada

En esa misma aparición en la primera toma, Tatum insinuó apuntar a un regreso a la cancha esta temporada.

«No he dicho que no estoy jugando esta temporada», dijo Tatum. «… no voy a rehabilitar seis días a la semana por nada. Pero con esto dicho, al ser parte de la organización y los Celtics, hay un estándar con el que jugamos, que defendemos, independientemente de quién tenemos en la alineación, quién está en el equipo, quién no, hay una sensación de orgullo que tenemos cuando ponemos ese uniforme, y siempre estamos compitiendo para ganar un campeonato, y ese estándar no cambia», «,», «,», «,», «,», «,», «, y ese estándar no puede cambiar».

Tatum ha publicado numerosas fotos de sí mismo en el gimnasio en las últimas semanas. Y, mientras todavía está en las primeras etapas de su rehabilitación, está claro que está presionando para volver a la cancha más temprano que tarde.

Será interesante ver si Tatum está autorizado para jugar en la próxima temporada. Y si lo es, valdrá la pena recordar que necesitará tiempo para volver a la aptitud completa del juego.