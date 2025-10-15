Jayson Tatum de los Celtics comparte un mensaje de confianza sobre la recuperación

jAyson Tatum parece estar adelantado en su recuperación de un desgarro en el tendón de Aquiles sufrido contra el Knicks de Nueva York en las Semifinales de la Conferencia Este de 2025. Después de sólo cinco meses, el celtas de boston La estrella ya está haciendo saltos al cajón, mates de pie y movimientos verticales en la cancha.

celtas Sin duda, los fanáticos esperarán que Tatum pueda regresar a la cancha antes del final de la temporada 2025-26 de la NBA. Sin embargo, es demasiado pronto para decir si eso será posible, independientemente del progreso de Tatum o de sus propios planes personales.

La buena noticia es que Tatum ya se siente seguro de su cuerpo, lo que suele ser un obstáculo importante después de una lesión tan grave. Durante una conversación reciente con DJ Siddiqi de Estrategia de Póquer, El cuatro veces seleccionado en el primer equipo All-NBA habló de su confianza en no volver a sufrir la misma lesión.

«Me refiero al número exacto, sé que el número es bajo», dijo Tatum. «Todo el mundo piensa que es una recuperación basada en el tiempo. El tiempo es obviamente importante, pero hay que alcanzar ciertos puntos de referencia. Lo más importante son todas estas pruebas de tu fuerza, la fuerza de tu pantorrilla, la fuerza de tu pierna. Llegar a la misma fuerza que tu pantorrilla izquierda o incluso más».

Tatum continuó.

«Para algunos muchachos, eso lleva seis, nueve, 12 meses. Cada uno es diferente. Pero con la cirugía que me hicieron, las cosas que hemos estado haciendo, me siento muy, muy confiado en ese sitio quirúrgico. No tendremos ese problema otra vez».

La confianza de Tatum será alentadora para celtas fanáticos. Significa que debería comenzar a trabajar cuando finalmente regrese a la cancha, al menos desde un punto de vista mental.

Tatum sigue centrado en su recuperación

Durante una aparición el 23 de septiembre en TODAY With Jenna and Friends, Tatum señaló que una recuperación completa es la principal prioridad para él y la organización. Sin embargo, admitió que no descarta jugar esta temporada.

“Para mí y mi equipo, el médico, la organización, lo más importante se está recuperando por completo”, dijo Tatum. “No he dicho: ‘Oye, no jugaré esta temporada ni nada por el estilo’… Tengo una meta en mente. Lo que diré es que no estoy haciendo ejercicio, rehabilitándome seis días a la semana sin ningún motivo”.

Cuando Tatum regrese a la cancha, tendrá una gran cantidad de nuevos compañeros de equipo. El celtas han tomado múltiples medidas de reducción de costos este verano. Sin embargo, volver a agregar a Tatum a la rotación sin duda elevará el techo de Boston.

Tatum de los Celtics está superando los obstáculos de su rehabilitación

Al hablar con Siddiqi, Tatum también señaló algunos de los obstáculos adicionales que tiene que superar.

«Fue simplemente difícil», le dijo Tatum a Siddiqi. “Es como, ‘Voy a ir a rehabilitación seis días a la semana, y estoy trabajando duro y dando todo lo que tengo’. Es como, ‘Solía ​​​​ser capaz de saltar y hacer mates sobre la gente, y ahora estoy aprendiendo a levantar las pantorrillas nuevamente’. Fueron cosas difíciles de afrontar porque un día me sentí invencible. Me sentí perfectamente bien, saludable y fuerte, y al día siguiente, solo necesitas ayuda con todo. Es difícil adaptarse”.

Tatum claramente está trabajando para volver a su mejor nivel. Con el tiempo, esa mentalidad y ese enfoque darán sus frutos. Sin embargo, por ahora, todo lo que Tatum puede hacer es seguir confiando en el proceso y saber que, tarde o temprano, todo valdrá la pena cuando regrese a la cancha.