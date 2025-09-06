Jaylon Johnson de los Bears llama a Justin Jefferson, JJ McCarthy

El Bears de Chicago aún no están seguros de que tendrán un esquinero pro-bowl Jaylon Johnson para su enfrentamiento de la Semana 1 contra el Vikingos de MinnesotaPero está hablando como si estuviera planeando estar en el campo.

Johnson habló de enfrentarse contra el receptor abierto Justin Jefferson y recogiendo mariscal de campo de segundo año JJ McCarthy en su primer NFL comenzar.

«Me atrae más a ir contra [Jefferson] que el mariscal de campo, per se ”, Johnson dijo, según Courtney Cronin de ESPN. «Pero espero que haya algunos pases que me queden adentro para poder interceptar en ciertas coberturas o cualquiera que sea el caso. Estamos ansiosos por interrumpir [McCarthy] mucho.»

La habilidad de juego de Jaylon Johnson podría demostrar la diferencia en el primer inicio de la NFL de JJ McCarthy

La presencia de Johnson en la secundaria sin duda demostraría una gran bendición para la defensa de los Bears, ya que enfrenta lo que fue una de las ofensas más potentes de la liga en 2024.

La gran diferencia, por supuesto, es que McCarthy comenzará en lugar de Sam Darnold. Este último se fue a un $ 100.5 millones con el Seattle Seahawks en agencia libre, que Minnesota estaba lo suficientemente contenta como para permitir. Los vikingos declararon públicamente que preferían el regreso de Darnold, aunque eso nunca era probable que sucediera, ya que Minnesota no tenía la intención de pagarle nueve cifras o garantizarle el trabajo inicial, incluso después de una temporada a favor de la caza definida por más de 4,300 yardas pases y 35 touchdowns.

El latón de los vikingos claramente cree en McCarthy después de permitir también Daniel Jones¿Quién comenzará la semana 1 para el Colts de Indianápolispara partir en la agencia libre. Pero McCarthy sigue siendo un pariente desconocido, de alguna manera incluso para sus propios compañeros de equipo y cuerpo técnico, ya que nunca ha jugado un fútbol significativo del fútbol de la NFL.

Como tal, un esquinero inteligente en Johnson conocido por el juego explosivo y el sombreado de Jefferson, la opción más peligrosa de Minnesota en el juego de pase, podría conducir a una gran jugada que cambia el rumbo.

Los vikingos probablemente intentarán mitigar la inexperiencia de McCarthy usando los alas cerradas, corriendo hacia atrás ampliamente

Dicho esto, los Vikings probablemente correrán a más 12 personas con alas cerradas TJ Hockenson y Josh Oliver Jugar juntos y buscar trabajar las porciones cortas e intermedias del campo para ayudar a McCarthy a ajustarse, mover las cadenas y evitar errores.

Minnesota también debería poder dirigir el fútbol con relativa efectividad a través del dúo de Aaron Jones y nueva adición Jordan Masón. Ambos firmaron un contrato de dos años con los Vikings esta temporada baja y proporcionarán cambios interesantes de ritmo que deberían desafiar el frente defensivo de los Bears detrás de una línea ofensiva renovada en Minnesota que verá a dos nuevos titulares en guardia y un nuevo titular en el centro en 2025.

La ofensiva de los Vikings también funcionará con algo de desventaja, con WR2 Jordan Addison Fuera para los primeros tres juegos del año debido a una suspensión por su violación de la política del Código de Conducta de la liga. En parte en respuesta a la ausencia de Addison, Minnesota negoció con el Panteras de Carolina Para traer de vuelta a Vikings Vikings, Favorito de la ciudad natal Adam Thielen.