Jaylen Brown se sincera sobre el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla

Joe Mazzulla se enfrenta a una de las mayores pruebas de su joven carrera como NBA entrenador en jefe. Debe liderar una reestructuración celtas de boston plantilla, equilibrando la competitividad con el desarrollo de una serie de talentos jóvenes y no probados.

Al hablar con los medios el lunes 20 de octubre, el delantero All-Star Jaylen Brown Elogió el trabajo que Mazzulla ha estado haciendo desde que el equipo regresó al campo de entrenamiento y la pretemporada.

«Creo que Joe ha hecho un gran trabajo al establecer el tono, el ritmo, la energía, el estilo que necesitamos para sobrevivir, el estilo que necesitamos para tocar cada noche», dijo Brown. «Obviamente, tenemos menos talento que antes, menos experiencia que antes, así que este es el estilo de baloncesto que tenemos que jugar. Tenemos que esforzarnos más si queremos tener éxito».

Brown continuó.

«Él dice, tal vez ha estado un poco loco, pero a veces es necesario un poco de locura. Estoy de acuerdo con eso», dijo Brown. «Tienes que estar un poco loco si quieres ganar o superar las expectativas de la gente, así que creo que Joe ha hecho un gran trabajo».

Mazzulla enfrenta el difícil desafío de encontrar el equilibrio adecuado entre entrenar para competir y brindar a los jugadores la oportunidad de demostrar su valía. Sin embargo, su mentalidad competitiva debería permitir que Boston esté en una posición sólida en el futuro, ya que Mazzulla exigirá compromiso y ejecución todas las noches.

Los Celtics tendrán un nuevo estilo de juego

Con una plantilla renovada llegará un nuevo enfoque. Los Celtics planean acelerar su ritmo esta temporada, enfocándose en la toma rápida de decisiones y el movimiento sin balón en la ofensiva. Sin embargo, no debemos esperar que cambie la identidad de Boston como un equipo con muchos puntos de tres, ya que Mazzulla sin duda seguirá favoreciendo el juego matemático, al menos hasta cierto punto.

Durante la pretemporada, los Celtics buscaron saltar las líneas de pase, presionar unidades y enviar ayuda temprana y con frecuencia. La diferencia marcada probablemente será el menor volumen de cambios, con más énfasis en canalizar a los jugadores hacia la pintura, donde Nehemías Queta o luka garza los encontrará cerca del borde.

En general, los Celtics serán una plantilla rápida, valiente y bien entrenada. Queda por ver si eso puede cerrar la brecha de talento de los últimos años.

Jaylen Brown de los Celtics es el día a día

Al hablar con los medios el lunes 20 de octubre, Brown proporcionó una actualización sobre el estado actual de su lesión.

“No estaba demasiado preocupado” Brown dijo a los periodistas. «… Estaba bien. Tal vez un pequeño cambio, pero nada loco».

Brown sufrió una lesión en el tendón de la corva cuando enfrentaba al Raptores de Toronto en el último partido de pretemporada de los Celtics. Desde entonces, los fanáticos se han preguntado si estará listo para enfrentar al 76ers de Filadelfia en la apertura de la temporada el miércoles 22 de octubre.

Suponiendo que Brown obtenga autorización para jugar, sin duda asumirá un papel de liderazgo dentro de la ofensiva de Boston. Además, también tendrá un papel clave en defensa, ya que sigue siendo uno de los mejores defensores perimetrales del equipo. Sin embargo, los Celtics probablemente adoptarán un enfoque cauteloso con la salud de Brown.

Después de todo, él es clave para su éxito esta temporada, por lo que podemos aceptar que se pierda algunos de los primeros juegos si eso significa que tendrá un gran impacto durante todo el año de baloncesto.