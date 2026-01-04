Jaylen Brown envió un mensaje de texto especial a los Celtics HC antes de la noche profesional

Es difícil argumentar en contra Jaylen Brown declarándose el El mejor jugador bidireccional de la NBA. El celtas de boston superestrella puso las abrazaderas Kawhi Leonard mientras que también empatando los 50 puntos más altos de su carrera en la victoria del sábado por 146-115 sobre los LA Clippers.

Marrón limitó a Leonard a 3 de 7 tiros (42,9%) como defensor principal del delantero de los Clippers, pero fue igualmente disruptivo en 33,3 posesiones parciales como ayudante/señuelo. El generalmente súper eficiente Leonard disparó 6 de 17 desde el suelo para terminar con 22 puntos.

Para poner las cosas en perspectiva, Leonard había promediado 39,0 puntos con asombrosas divisiones de tiros de 53/44/93 en los seis partidos previos al enfrentamiento del sábado contra los C, que incluyó 55 puntos, la mayor cantidad de su carrera, contra los Pistones el 28 de diciembre. No hace falta decir que los Clippers habían ganado los seis juegos, aprovechando la victoria de Leonard. Carrera del Jugador Oeste de la Semana.

Jaylen Brown le envió un mensaje de texto a Joe Mazzulla

No fue una coincidencia que Brown asumiera el desafío de proteger a Leonard.

Según el entrenador en jefe de los Celtics, Joe Mazzulla, Brown le envió un mensaje de texto la noche anterior para solicitar específicamente la asignación de Leonard.

“Desde que estoy aquí, puedo entrenar a muchachos que se preocupan por ganar, por la defensa y por el equipo”, dijo Mazzulla, vía Taylor Snow de Celtics.com.

“Me envió un mensaje de texto en el avión. [from] Sacramento, y pensé que fue genial”, dijo Mazzulla sobre la solicitud de Brown. “Pensé que fue genial. Era una representación de la organización, el liderazgo y lo que él [Brown] lo hace por nosotros”.

Joe Mazzulla dice que Jaylen Brown le envió un mensaje de texto en el avión, diciéndole que quería proteger a Kawhi Leonard esta noche. Ayudó a limitar a Kawhi al 35% de tiros en un extremo. Perdió 50 puntos en el otro extremo.

Joe Mazulla dijo que Jaylen Brown pidió defender a Kawhi Leonard esta noche. Le envió un mensaje de texto en el avión desde Sacramento pidiéndole la asignación.

Brown también había asumido la tarea de vigilar Luka Doncic durante el 2024 NBA Finales, y finalmente se llevó el Trofeo Bill Russell después de ayudar a los Celtics a levantar el estandarte número 18. De hecho, Marc J. Spears de Andscape informó el año pasado que Brown “expuso” a Doncic en ambos extremos de la cancha, lo que obligó al Mavericks de Dallas renunciar a su ex estrella de la franquicia y avanzar en una nueva dirección.

¿Jaylen Brown para el Jugador Más Valioso?

Hay un impulso creciente para que Brown capture su primera michael jordán Trofeo, menos de dos años después de ganar el MVP de las Finales de la NBA de 2024.

Con Nikola Jokic y Victor Wembanyama casi fuera de carrera (debido al peligro de no alcanzar el umbral de 65 juegos), la carrera por el Jugador Más Valioso podría reducirse a una carrera de tres caballos entre Brown, Shai Gilgeous-Alexander y Cade Cunningham.

En lo último de NBA.com Escalera MVP de KIABrown ocupó el séptimo lugar, pero seguramente escalará algunos puestos en medio de su reciente racha caliente. El jugador de 29 años ha promediado 31,9 puntos, 6,9 rebotes y 5,7 asistencias en sus últimos 13 partidos con un 53% de tiros de campo. Lo más importante es que las C sin Jayson Tatum son a medio juego de distancia de eclipsar el Knicks de Nueva York por el segundo puesto, un escenario insondable al comienzo de la temporada.

leyenda de los celtas Pablo Pierce siente que Brown merece más consideración como Jugador Más Valioso.

«Nadie tenía a los Celtics en tercer lugar en el Este sin Tatum. El tipo está sumando 30 puntos consistentemente», dijo Pierce sobre Brown. vía cable celta.

«…Este tipo tiene que conseguir algún tipo de reconocimiento. Quiero decir, este tipo es un cubo andante de 30 puntos, y debería estar allí».

Si Brown continúa produciendo actuaciones como las de los sábados, puede volverse innegable.