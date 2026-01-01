Jaylen Brown envía un mensaje claro a la NBA: ‘El mejor jugador bidireccional del juego’

jAylen Brown ha estado disfrutando de un comienzo estelar en la temporada 2025-26 de la NBA. El celtas de boston El delantero ha asumido un papel ofensivo principal para el equipo de Joe Mazzulla debido a Jayson TatumLa ausencia forzada por una lesión.

La producción de Brown ha ayudado a establecer a los Celtics como uno de los tres mejores equipos de la Conferencia Este. Como resultado, actualmente ocupa el séptimo lugar en la clasificación de MVP de la NBA y parece ser un candidato seguro para el Juego de Estrellas y potencialmente para un equipo All-NBA.

El miércoles 31 de diciembre, Brown recurrió a las redes sociales para recordarle al mundo el nivel en el que está jugando actualmente. El nativo de Georgia se declaró el mejor talento bidireccional del mundo. NBA.

«El mejor jugador de 2 vías del juego», publicó Brown en X.

A lo largo de su carrera, Brown siempre ha sido visto como un talento bidireccional. Es uno de los mejores defensores laterales de punto de ataque de la liga. Y ahora está demostrando que puede asumir la carga de liderar la ofensiva de un equipo. Además, lidera la NBA en porcentaje de tiros de campo de media distancia, lo que demuestra que es una auténtica opción anotadora de tres niveles.

El mejor jugador de 2 vías del juego.

En 30 partidos esta temporada, Brown promedia 29,5 puntos, 6,3 rebotes y 5 asistencias, lanzando un 50,5% desde el campo y un 37% desde el rango de tres puntos. Sin embargo, según Mates y triplessu defensa no ha tenido un impacto significativo este año, con un más/menos estimado defensivo de -0,5, lo que lo sitúa en el percentil 32 entre los delanteros.

Joe Mazzulla señala la habilidad subestimada de Brown

Cuando hablando con los medios Tras la victoria de los Celtics por 129-119 sobre los jazz de utah El 30 de diciembre, Joe Mazzulla elogió a Brown por su capacidad para leer el suelo. Mazzulla señaló los pases y las jugadas de Brown como una de sus habilidades más subestimadas.

“Una de las cosas que hace muy bien es elegir cuándo realmente impactar el juego, y luego cuándo ser un facilitador o un creador de juego o empoderar a las personas que lo rodean”, dijo Mazzulla durante su conferencia de prensa posterior al juego. «Creo que está un poco subestimado lo que hace allí».

Esta temporada, los Celtics están operando una ofensiva liderada por escoltas. Derrick White lidera el equipo con 80 toques por partido. Payton Pritchard es segundo con 68,1 y Brown es tercero con 67,4.

Los toques son el mayor indicador de la carga de juego. Sin embargo, Brown ha visto un aumento constante en su número de asistencias en los últimos años, siendo esta temporada la más alta de su carrera. Sin embargo, sus 3,6 pérdidas de balón por noche siguen siendo un problema que debe abordarse.

La leyenda de los Celtics, Brown, debería estar en la carrera por el MVP

Durante una reciente aparición en el Podcast “Sin faltas dadas”, El ex campeón de los Celtics, Paul Pierce, afirmó que Brown no está siendo considerado entre los favoritos al Jugador Más Valioso porque juega para Boston.

«Todo el mundo odia a los Celtics», dijo Pierce. «No, en serio, ¿por qué no? Nadie tenía a los Celtics en tercer lugar en el Este sin Tatum. El tipo está sumando 30 puntos consistentemente; todavía no ha habido nadie hablando de él… Pero este tipo tiene que obtener algún tipo de reconocimiento. Quiero decir, este tipo es un balde andante de 30 puntos, y debería estar allí».

Si bien los comentarios de Pierce son justos, Brown enfrenta una dura competencia por un lugar en la carrera por el Jugador Más Valioso. La NBA ha sido bendecida con talento de élite en cada posición y varios jugadores están produciendo años de carrera esta temporada. Sin embargo, si Brown es el mejor jugador bidireccional que la NBA tiene para ofrecer esta temporada, su nombre ciertamente debería flotar en la carrera por el Jugador Más Valioso a medida que avanzamos en la temporada.