Jaylen Brown de los Celtics se acerca a la historia de la franquicia

El celtas de boston Sigue luciendo más cómodo con cada juego que pasa.

La victoria del viernes por la noche por 140-122 sobre el Pacers de Indiana marcó la cuarta victoria consecutiva de Boston y empujó a los Celtics a 19-11 en la temporada, bueno para el tercer lugar en la Conferencia Este. Fue su segunda victoria sobre Indiana en el lapso de una semana. Otro ejemplo de cómo este grupo ha ido ganando terreno a medida que avanzaba la temporada.

El cuadro de puntuación contaba la historia de un equipo en ritmo. Toma de tiros. Profundidad. Paso. Control.

Y escondida dentro de la victoria hubo una actuación que silenciosamente acercó a un Celtic a la historia de la franquicia.

Brown alcanza un territorio de franquicia poco común

Jaylen Brown terminé la noche con otro Rendimiento de 30 puntosampliando una racha goleadora que ahora se sitúa en territorio exclusivo dentro de la organización.

Con la salida, Brown registró su octavo juego consecutivo de 30 puntosuniéndose a Larry Bird como los únicos jugadores en la historia de la franquicia de los Celtics en producir una racha de esa duración. Bird estableció el punto de referencia del equipo con nueve partidos seguidos durante la temporada de 1985.

La empresa por sí sola proporciona el contexto. Para una franquicia definida por anotadores de élite de todas las épocas, el nombre de Brown ahora se ubica junto a uno de los estándares más duraderos en la historia del equipo.

Y lo que es igualmente importante, la racha se ha desarrollado enteramente en el ámbito del baloncesto ganador.

Jaylen Brown está en una carrera loca Uno de los mejores Celtics de todos los tiempos.

Los Celtics toman el control en Indiana

La noche de Boston siguió un guión familiar de principios de semana.

Después de quedarse atrás en el primer cuarto, los Celtics respondieron con urgencia y equilibrio. La ofensiva encontró su ritmo a principios del segundo cuarto y, a mitad del período, Boston había tomado el control del juego.

Los Celtics sumaron 75 puntos en la primera mitad y continuaron presionando la ventaja después del descanso, ampliando el margen con tiros consistentes y ejecución disciplinada. Al final del tercer trimestre, el resultado ya estaba decidido en gran medida.

Boston terminó la noche disparando 57 por ciento desde el campo y mejor que 50 por ciento desde más allá del arcoabrumando a Indiana con ritmo, espacio y movimiento de pelota.

Jaylen Brown sobre sus últimos 15 juegos: 30 PTS – 4 AST – 4 STL 31 PTS – 9 REB – 2 AST 30 PTS – 9 REB – 7 AST 34 PTS – 8 REB – 7 AST 30 PTS – 3 REB – 3 AST 30 PTS – 8 REB – 5 AST 30 PTS – 8 REB – 8 AST 42 PTS – 4 REB – 67% FG 19 PTS – 12 REB – 11 AST 41 PTS – 6 REB – 7 AST 33 PTS –

La profundidad y el equilibrio llevan la noche

El desempeño histórico de Brown fue respaldado por la producción en toda la plantilla.

Payton Pritchard entregó uno de sus juegos más impactantes de la temporada, terminando apenas por debajo de los 30 puntos mientras mantenía la ofensiva en marcha. Derrick Blanco agregó anotaciones y jugadas constantes, lo que ayudó a mantener la estructura de Boston en ambos extremos.

El banquillo de los Celtics volvió a jugar un papel decisivo. Sam Hauser continuó su reciente aumento con una noche de tiro eficiente, mientras luka garza brindó valiosos minutos de anotación que permitieron a Boston mantener la presión durante toda la rotación.

Ese equilibrio se ha convertido en una característica definitoria de este tramo. Cuando una unidad reduce la velocidad, otra responde.

Celtas vs Pacers: Marrón — 30 puntos | 4 STL | 13-20 FG Blanco — 21 PTS | 5 REB | 6 AST Pritchard – 29 puntos | 9 REB | 5 AST Hauser – 23 puntos | 7-8 tiros de campo | 7-8 3P

¿Qué sigue para los Celtics?

Boston ahora dirige su atención a Occidente.

Los Celtics continuarán su gira el domingo por la noche contra los Portland Trail Blazersun equipo que ha perdido tres partidos seguidos. Buscarán reiniciar en casa.

Para Boston, es otra prueba de concentración a medida que aumenta el impulso.

Y para Jaylen Brown, la noche también tiene historia. Una actuación más de 30 puntos lo colocaría junto a Larry Bird en la cima del libro de récords de la franquicia.