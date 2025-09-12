Jaylen Brown de los Celtics revela una decisión valiente de $ 50 millones

Jaylen BrownLa marca 741 ha estado creciendo en popularidad durante el último año o dos. El Boston Celtics‘Forward lanzó la compañía independiente como una forma de crear ropa de diseñador asequible tanto para los fanáticos de él como para los Celtics, junto con la comunidad en general.

Durante una reciente aparición en el «Big Tigger Morning Morning», Brown reveló que anteriormente rechazó un acuerdo de marca de varios años de $ 50 millones Antes de lanzar 741. Señaló cómo se negó a que su voz se comprometiera debido a los contratos que ha firmado.

«Cuando firme estos contratos, habrá una pequeña frase de captura que está allí. Eso sería como si diga algo controvertido o cualquier cosa que interrumpa nuestro ecosistema de nuestra empresa. Podemos finalizar su trato. Terminar su contrato. Así que eso hace que no tenga una voz … No me gusta mi voz por nada o nadie. Entonces, solo le dije» lo pasaré «.» «.

Brown a menudo ha hablado sobre temas de justicia social y a menudo se ve trabajando con las comunidades locales de Boston durante la temporada baja. Su decisión de proteger su voz y al mismo tiempo crear un legado y una marca es probablemente sabia. El diseño de sus zapatillas de deporte y ropa también ha sido un cambio bienvenido de la norma que esperamos de las asociaciones de los atletas con compañías más grandes.

Brown no descartó dejar a los Celtics

Durante la misma entrevista, que se llevaba a cabo en su ciudad natal de Atlanta, se le preguntó a Brown si alguna vez se adaptaría al equipo de su ciudad natal, el Atlanta Hawks. Y aunque Brown no dijo «sí», también evitó rechazar la idea.

Brown, un nativo de Atlanta, a menudo ha discutido su disfrute de jugar en su ciudad natal. Si alguna vez surgiera la oportunidad de unirse a los Hawks, sería la naturaleza humana para él al menos explorar el potencial de hacer que eso suceda.

Sin embargo, vale la pena recordar que Brown no impulsó esa discusión, ni agregó combustible al fuego. Todo lo que hizo fue dejar su respuesta abierta, que para un jugador en la NBA moderna, es el movimiento más sabio.

Los Celtics enfrentan una temporada difícil

Este verano hace que Brad Stevens tome una serie de decisiones difíciles. El intercambió Jrue Holiday y Kristaps Porzingis. Grano de escotilla y Al Horford se les permitió irse en la agencia libre. Y, por supuesto, Jayson Tatum Será marginado para la campaña 2025-26 debido a una lesión en el tendón de Aquiles.

Los movimientos de Stevens fueron diseñados para reducir una nómina en crecimiento e insostenible. Sin embargo, está claro que Boston ahora está en una fase de reorganización y necesitará algo de tiempo para crear otra lista de nivel contendiente.

Sin embargo, la decisión de comenzar a ser más joven y ajustar el estilo de juego del equipo fue la correcta. Los equipos no pueden descansar en sus laureles, incluso después de ganar un campeonato. La lesión de Tatum le dio a Stevens la razón perfecta para comenzar su verano de cambio en Boston. Y, si bien la próxima temporada podría ser desafiante, los Celtics deberían recuperarse más fuertes por eso.

Después de todo, Joe Mazzulla todavía tiene un equipo construido alrededor de Tatum, Brown y Derrick White, y ese es un gran punto de partida para cualquier proceso de reorganización.