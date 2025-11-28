Jaycee Horn hizo una declaración con su actuación el lunes

El panteras de carolina tuvo una actuación decepcionante contra el 49ers de San Francisco los lunes. En un juego que podría haber demostrado al resto del mundo del fútbol que eran reales como equipo, los Panthers pusieron un huevo. Sin embargo, un jugador del equipo aún destacó por encima del resto.

Jaycee Horn el lunes se presentó ante una audiencia nacional que quizás no estaba muy familiarizada con él. Los Panthers rara vez tienen juegos televisados ​​a nivel nacional y Horn mostró por qué el es Uno de los cornerbacks mejor pagados del fútbol.

Horn en el juego contra los 49ers interceptado Brock Purdy dos veces en la primera mitad antes de abandonar el juego en el segundo cuarto debido a una conmoción cerebral. Es posible que algunas personas hayan tenido la revelación de que Horn está genial el lunes, pero ya tenía el respeto de los jugadores de todo el mundo. NFL.

McCaffrey’s Ponderación

Un ex Panther, Christian McCaffreytuvo grandes elogios para Jaycee Horn antes del panteras Enfrentamiento del lunes por la noche contra los 49ers. McCaffrey habló sobre cómo Horn es uno de los esquineros que más respeta en la liga. Presentador de deportes para WCCB-TV en Charlotte, tuve bartikproporcionó un vídeo de McCaffrey discutiendo Cuerna ética de trabajo.

“Hmi no obtener suficiente crédito » Dijo McCaffrey. «Creo el es uno de los mejores rincones que he visto de cerca y en persona. el es Otro tipo que tiene todo lo que puedas desear en una esquina, pero lo que más me gusta de él es su forma de pensar y la energía e intensidad que aporta al campo..”

McCaffrey no se contuvo en su primer juego contra su antiguo equipo, acumulando 89 carreras yardas y un touchdown para ir junto con siete recepciones para 53 yardas, lo que demuestra que los dos mejores jugadores en el campo esa noche podrían haber sido McCaffrey y Horn.

Cuerna Esfuerzo desperdiciado

El gran tema de la noche del lunes fue el panteras oportunidades desperdiciadas. Después de Jaycee Cuerna La intercepción del primer cuarto llevó el balón inmediatamente a la zona roja, el mariscal de campo Bryce joven procedió a lanzar una intercepción en la línea de una yarda en primera y meta.

Las primeras tres intercepciones por parte del panteras defensa no resultó en un touchdown, y el equipo desperdició oportunidad tras oportunidad. Darin Gantt de panteras.com escribió sobre el entrenador en jefe Dave Canales y su respuesta al hecho de que su equipo se quedó pequeño en su artículo del 25 de noviembre.

«METRO«Se perdió una oportunidad y hubo muchos momentos como ese, y ese ciertamente fue uno de ellos». Canales dijo sobre la selección del primer cuarto. “Sólo tenemos que poder llevar a cabo nuestra ejecución, sin importar dónde es A qué hora es jugado, quién es el rival, tenemos que centrarnos en esas cosas y asegurarnos de salir del partido con un buen fútbol..”

Canales luego habló sobre cómo sentía que su equipo constantemente se ponía en malas situaciones, particularmente en el lado ofensivo.

«AI no Sentimos que lo hicimos colectivamente. Había lugares donde alguno realmente bueno se jugaba futbol en áreaspero ciertamente desde el punto de vista ofensivo, con los penaltis, poniéndonos en algunas malas situaciones en algunos de primero y 20 y cosas así. Lo hace más difícil, y esas son algunas de las cosas que eran hablando de « Dijo Canales. “Y luego solo lo básico: bloquear, lanzar y atrapar. Las cosas a las que realmente tenemos que volver y mejorar.”

El panteras La próxima oportunidad de demostrar que pueden llegar a los playoffs llegará este domingo contra el NFC semilla número uno, la Rams de Los Ángeles. Desafortunadamente, el equipo podría quedarse sin su cornerback estrella Horn, quien permanece en protocolo de conmoción cerebral.