Jay Marine se hace cargo de las operaciones de los Estados Unidos

Video de Amazon Prime está consolidando su liderazgo comercial bajo Marine JayEl veterano de Amazon que anteriormente dirigió las actividades de deportes y publicidad globales de Prime Video. Albert Chengquien dirigió el resto de las operaciones estadounidenses de Prime Video, cambiará a un nuevo rol destinado a avanzar en la adopción de Amazon de las herramientas de IA y los servicios mejorados con AI para los socios creativos del estudio.

Mike Hopkins, jefe de Video Prime y Amazon MGM Studios, enfatizó que la consolidación estaba en consonancia con las directivas del CEO de Amazon, Andy Jassy, ​​para aplastar y racionalizar la organización.

En un memorando al personal enviado el jueves, Hopkins enfatizó «la necesidad de crear roles más grandes, organizaciones más planas y líderes de un solo enhebrado que puede impulsar la toma de decisiones y capacitarnos a todos para avanzar más rápido». Y también señaló «la velocidad de rayo a la que la IA está aumentando y acelerando la forma en que trabajamos y marcando el comienzo de nuevas oportunidades para crear y distribuir entretenimiento y deportes que a nuestros clientes aman».

La estructura de organización realineada está diseñada para colocarnos en «una posición aún más fuerte para entregar más rápido para los clientes; y permitirnos ser aún más estratégicos sobre las apuestas significativas que haremos en el espacio de IA», escribió Hopkins.

Marine ha estado con Amazon desde 2002, aumentando a través de las filas en la unidad Kindle. Pasó dos años como asesor especial del entonces CEO Jeff Bezos. En 2015 se produjo al vicepresidente de Video Prime para Europa e India. Fue ascendido a vicepresidente y jefe de deportes y publicidad global en 2023.

Cheng se unió a Amazon en 2018 después de tener roles de negocios y digitales senior en Disney y ABC. Había sido director de operaciones de Amazon Studios antes de su ascenso al vicepresidente en Prime Video.

La noticia del video principal fue reportada por primera vez por fecha límite.