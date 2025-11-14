Jay Lycurgo firma con CAA

Jay Licurgoel talento británico en ascenso que llamó la atención por su actuación en el drama de Netflix”esteban”, ha firmado con CAA.

El londinense, que era recientemente incluido entre VariedadActores a seguir – protagoniza junto a Cillian Murphy la película de Toronto, interpretando a un joven con problemas en un reformatorio para niños con dificultades de conducta. A principios de este mes, la actuación vio a Lycurgo obtener una nominación al Premio del Cine Independiente Británico como mejor actor de reparto.

En su revisión, Variedad dijo que “Steve” fue la “mejor película de Netflix” de 2025 y un “diamante en bruto profundamente conmovedor y magníficamente interpretado”, y agregó que Lycurgo era un “joven actor alternativamente sensible e intimidante en su papel destacado”.

Continuando con su trabajo con Murphy, Lycurgo filmó recientemente la película derivada de “Peaky Blinders”, “The Immortal Man”, como parte de un elenco que también incluye a Rebecca Ferguson, Stephen Graham y Barry Keoghan. También terminó recientemente el próximo largometraje de Clio Barnard, “I See Buildings Fall Like Lightning”, junto a Anthony Boyle, Daryl McCormack, Joe Cole y Lola Petticrew.

Los papeles anteriores de Lycurgo incluyen el protagonista de la serie de Netflix de Joe Barton «Half Bad: The Bastard Son and the Devil Himself» y uno de los protagonistas de la serie de Channel 4 de Ben Wheatley «Generation Z».

Sus créditos adicionales incluyen “Last Swim”, que se estrenó en la Berlinale, “The Radleys” junto a Damian Lewis y “Eternal Return” junto a Naomi Scott, que también se estrenó en TIFF en septiembre.

Lycurgo continúa estando representado en gestión y producción de insights en el Reino Unido, Artists First y Jackway Austen Tyrman Werman Mandeelbaum Morris Bernstein Trattner & klein.