‘Jay Kelly’ y ‘Hamnet’ se establecen en la pantalla en Middleburg Film Festival

«Jay Kelly» de Noah Baumbach está listo para abrir el Festival de Cine de Middleburg. «Hamnet» de Chloé Zhao servirá como la película central del festival. El Festival de Cine de Middleburg, ahora en su 13 ° año, se extenderá del 16 al 19 de octubre.

Después de la proyección «Jay Kelly», el festival presentará el premio inaugural de conjunto y casting a los miembros de los directores de reparto y casting Douglas Aibel y Nina Gold. Zhao, que asista, recibirá el Premio al Director Visionario. Basado en el libro de Maggie O’Farrell, «Hamnet» está protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal. La película ganó el Premio a la elección del pueblo de Tiff.

Colin Farrell recibirá el Premio del Actor Spotlight luego de una proyección del thriller de Edward Berger «Ballada de un jugador pequeño». Rose Byrne será honrada con el Premio de Artista de Cine de Agnès Varda Trailblazing por su actuación en el lanzamiento de Mary Bronstein en el A24 «If I Had Legs, te patearía». En la película, Byrne interpreta a una madre cuyo mundo se desenvuelve, ya que sostiene con la misteriosa enfermedad de su hijo, su esposo ausente, una persona desaparecida y una relación cada vez más hostil con su terapeuta. El Premio Agnès Varda está acompañado por una subvención para la tutoría de aspirantes a artistas cinematográficos.

Jafar Panahi será reconocido con el Premio a Impact por su ganador de Cannes Palma de Oro «Fue solo un accidente». Su nueva película sigue a un hombre cuya vida se desenvuelve después de que un incidente de tráfico aparentemente menor se convierte en una exploración de culpa, justicia y destino. Es uno de los cuatro cineastas en ganar el primer premio en los festivales de cine de Cannes, Berlín y Venecia. La película también es la entrada oficial de Francia a los Premios de la Academia 2026.

Como se anunció anteriormenteJon M. Chu, el editor Myron Kerstein y la director de fotografía Alice Brooks recibirán Variedad Premio creativo de colaboradores por su trabajo en la próxima película, «Wicked: For Good».

La compañía Coca-Cola regresa como patrocinador presente del festival y el Washington Post es el patrocinador fundador de los medios.