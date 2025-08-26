Jay Kelly protagonizada por George Clooney para estrenar en el Festival de Cine de Londres

El bfi Festival de Cine de Londres está listo para lanzar la alfombra roja para Noah Baumbach y su última característica «Jay Kelly».

La película de Netflix – protagonizando George Clooney Como un famoso actor de cine que mira hacia atrás en su vida y carrera, tendrá su estreno en el Reino Unido y recibirá una proyección de gala en el Royal Festival Hall de Londres el 10 de octubre. Su estreno mundial tendrá lugar en el Festival de Cine de Venecia el 28 de agosto.

Junto a Clooney, el elenco All-Star también incluye a Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher y Emily Mortimer. Se espera que Baumbach y los miembros del elenco asistan al estreno del Reino Unido.

«Jay Kelly» sigue a una famosa estrella (Clooney) y su devoto gerente (Adam Sandler) mientras se embarcan en un torbellino e inesperadamente profundo viaje por Europa. En el camino, ambos hombres se ven obligados a enfrentar las elecciones que han tomado, las relaciones con sus seres queridos y los legados que dejarán atrás.

«Estoy encantado y honrado de que ‘Jay Kelly’ sea incluido en el Festival de Cine de BFI en Londres», dijo Baumback. «Filmamos, así como editamos, mezclamos y grabamos nuestra partitura, aquí en Londres. Muchos de nuestros increíbles colaboradores estarán presentes. Se siente como un regreso a casa incluso para este neoyorquino».

Se agregó Kristy Matheson, Director del Festival de Cine de Londres: «Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a Noah Baumbach de regreso al festival cuyos títulos anteriores ‘White Noise’, ‘Matrimonio Story’ y ‘The Meyerowitz Story’ tienen un público de LFF profundamente conmovedor. pantalla.»

«Jay Kelly» se lanza en los cines el 14 de noviembre y Netflix el 5 de diciembre.