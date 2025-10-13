¿Jay Idzes ya no sonríe? Una publicación viral destaca las diferencias cuando STY y Kluivert entrenan

Jacarta – La subida de la cuenta de Instagram del fútbol, ​​@laode_football, fue muy comentada tras destacarse el cambio en la expresión del defensa. equipo nacional de indonesia, Jay Idzesen dos periodos diferentes: cuando se entrena Shin Tae Yong y bajo cuidado Patricio Kluivert.

En la carga se pueden ver dos fotografías contrastantes. La primera foto muestra a Jay Idzes sentado junto a Kluivert en una conferencia de prensa previa al partido de clasificación para el Mundial 2026. Su rostro luce serio y plano, con el texto debajo «Bang Jay’s Expression Now».

Mientras tanto, en la segunda foto, se ve a Jay sonriendo ampliamente mientras posa con Shin Tae-yong en un momento de noviembre de 2024. El título debajo de la foto dice: «La expresión de Bang Jay en el pasado».

El título de la carga decía breve pero sarcásticamente: «La sonrisa de Bang Jay ya es diferente», indicando una diferencia de humor o atmósfera en la selección nacional de Indonesia entre las dos épocas del entrenador.

Esta carga atrajo inmediatamente muchos comentarios de los internautas. Algunos pensaron que el cambio en la expresión de Jay Idzes reflejaba la caída de la moral de los jugadores bajo el nuevo entrenador, mientras que otros pensaron que era sólo un momento de coincidencia.

«De hecho, Ivar subió una foto con STY y también la etiquetó», escribió la cuenta @aenymoja en la columna de comentarios.

Aun así, esta subida se suma a la discusión en las redes sociales sobre la situación interna de la selección indonesia tras no clasificarse para el Mundial de 2026 y el auge del hashtag #KluivertOut, que sigue ocupado en la cronología.

Se sabe que el propio Jay Idzes es uno de los jugadores importantes en la línea defensiva de Garuda, y anteriormente se sabía que era cercano al entrenador Shin Tae-yong desde que se completó su proceso de naturalización a fines de 2023.