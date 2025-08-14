Jay Idzes usa Rolex Clock de Prabowo, Shin Tae-Yong de regreso a Indonesia

VIVA – Varias noticias relacionadas Equipo nacional Indonesia se convirtió en la más interesante para los lectores de Viva durante el jueves 14 de agosto de 2025.

Especialmente el capitán Equipo nacional indonesio, Jay idzes que usan un reloj rolex dado por el presidente Prabowo Subanto.

Además, también hay noticias relacionadas con el ex entrenador del equipo nacional de Indonesia, Shin Tae-yong, es seguro que regresará al país. Sin embargo, no brotar al equipo de Garuda, sino para convertirse en un enemigo.

No solo las dos noticias anteriores que atraen a los lectores de Viva. ¿Quieres la prueba? Aquí hay 5 de las noticias más populares de Viva en Round Up:

5. Shin Tae-yong anhela para las tres estrellas del equipo nacional indonesio

Entrenador surcoreano, Shin Tae-yong, De vuelta en el centro de atención después de estar presente en el podcast Jekpot, propiedad de su ex traductor en el equipo nacional de Indonesia, Jeong Seok-Seo.

En el chat casual, Jeong, que se llama familiarmente Jeje, preguntó quiénes los jugadores del equipo nacional indonesio fueron los más perdidos por el entrenador. Sin dudarlo, el entrenador de 54 años mencionó tres nombres que eran muy especiales para él.

4. Drama en Sidoarjo! Shin Tae-yong regresa a Indonesia para derrotar a Garuda Muda

Ex entrenador del equipo nacional indonesio, Shin Tae Yong, Se confirmó que regresaría a la patria a fines de agosto de 2025. Sin embargo, su llegada esta vez no fue brotar a Gushing Muda, sino que dirigió al equipo nacional de Corea del Sur U-23 en la calificación de la Copa Asiática U 23 2026.

3. Aunque amenazado con ser asesinado, Shin Tae-yong prometió que no había problema en el equipo nacional indonesio

Ex entrenador del equipo nacional indonesio, Shin Tae-yongFinalmente habló sobre su despido por PSSI. El entrenador de Corea del Sur ha negado firmemente el problema que mencionó el problema de la comunicación en el equipo de Garuda.

La declaración fue revelada por Shin Tae-yong en un Hereiar en el canal de YouTube del Jekpot, propiedad de su traductor, Jeong Seo Seo alias Jeje. En esta ocasión, Sty incluso se atrevió a jurar esa comunicación siempre que entrenó sin problemas.

2. Atrévete a desmantelar el despido de PSSI, este es el sentimiento de Shin Tae-yong a Erick Thohir

Shin Tae-yong Hizo hincapié en que no guardó rencor contra el presidente de PSSI, Erick Thohir, a pesar de su despido del presidente del entrenador del equipo nacional de Indonesia, el presidente de repente.

En el podcast de Jeje Jekpot, el traductor en el equipo nacional de Indonesia, Shin dijo a la cronología cuando fue despedido. En ese momento, el equipo de Garuda se estaba preparando para enfrentar a Australia en la tercera ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial Asiático 2026.

1. Rolex Cientos de millones de premios Prabowo, usaron Jay Idzes cuando se unió oficialmente a Sassuolo

Capitán del equipo nacional indonesio, Jay idzes Usando un premio del presidente Prabowo cuando se presentó como un nuevo jugador en el club de la Serie A, Sassuolo.

El jugador de 25 años se mudó oficialmente de Venezia a Sassuolo en la ventana de transferencia de verano de 2025. Con un valor de transferencia de RP 151.5 mil millones más una bonificación.

Sin detenerse allí, Jay recibirá un salario anual de 1.1 millones de euros o alrededor de Rp20.83 mil millones. Idzes ahora posee el récord como el jugador indonesio más caro de la historia.