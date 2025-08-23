Jay Idzes se convirtió oficialmente en la máquina de seguidores de Sassuolo, intermediarios indonesios: ¡Polower ya incluido!

Italia, Viva – El gran fenómeno de los seguidores indonesios se ve nuevamente en las redes sociales del club de la Serie A, Sassuolo Calcio. La cuenta oficial del club con el color del orgullo del negro verde subió recientemente un contenido único que aludía a cómo aumentar el número de seguidores en las redes sociales.

En esta publicación, se le pregunta una simulación de conversación con el chatgpt «,»¿Cómo aumentar los seguidores en las redes sociales?«O cómo agregar seguidores en las redes sociales. Las respuestas que aparecen muestran la figura Jay idzesLos defensores de ascendencia indonesios que acaban de unirse oficialmente a Sassuolo.

El contenido de repente invitó a la risa, así como al orgullo de los internautas indonesios. Muchos consideran que el administrador de Sassuolo comprende el gran potencial de Jay Idzes en la popularidad del club de impulso, especialmente porque se sabe que la base de los partidarios del país es muy activa y masiva en el ciberespacio.

Uno de los comentarios virales vino de la cuenta @ThiaPratiwii que escribió «,»Así que ese es ITUUU … es por eso que el mercado de Bang Jay en realidad incluye a Polower Bang Susilo, afortunadamente.«Este comentario recibe miles de me gusta e invita a respuestas emocionantes de otros ciudadanos.

La carga también ha reunido decenas de miles de me gusta en solo unos días. Muchos partidarios de Indonesia inundan la columna de comentarios con soporte para Jay Idzes y Sassuolo.

La presencia de Jay Idzes en la Serie A es de hecho un imán. Después de aparecer con el equipo nacional de Indonesia, su nombre es cada vez más conocido y ahora se predice que su existencia expandirá el mercado de Sassuolo en el sudeste asiático, especialmente Indonesia.

Con la creatividad del administrador de las redes sociales más el entusiasmo de los fanáticos indonesios, no es de extrañar que Sassuolo sea ahora uno de los clubes de la Serie A que a menudo ingresa al radar de la patria.