Jay Idzes se convirtió en el jefe del subdistrito, Sassuolo fue destruido por Kevin de Bruyne CS

VIVA – Pasos abiertos de Napoli en Serie A 2025/2026 dulcemente. Ven al estadio Mapei, domingo temprano en la mañana, 24 de agosto de 2025, Partenopei doblada con éxito Sassuolo con un puntaje de 2-0.

Jugador del equipo nacional indonesio, Jay idzesincluido en la lista de jugadores de Sassuolo. Sin embargo, el nuevo defensor de la marca que fue reclutado de Venezia devuelto fue solo un banquillo.

El entrenador de Sassuolo, Fabio Grosso, en realidad hizo cinco cambios en esta pelea. Desafortunadamente, de los cinco cambios en la ranura, ninguno de ellos se usó para poner idzes en el campo.

Napoli que defiende a los campeones parecen seguros desde el comienzo de la pelea. Se las arreglaron para abrir el marcador primero en el minuto 17 a través del gol de Scott McTominay.

El dominio de los visitantes continuó en la segunda mitad. En el minuto 57, gira Kevin de Bruyne que registra su nombre en el marcador.

La ex estrella del Manchester City anotó un hermoso gol a través de la ejecución de un tiro libre. La pelota lo envió rápidamente al cuadro de penalización y no pudo anticipar el portero de Sassuolo, Stefano Turati.

La condición de Sassuolo se estaba volviendo más pesada después de que Ismael Kone recibió una segunda tarjeta amarilla en el minuto 79. Jugar con 10 personas les dificulta salir de la presión de Napoli.

Hasta que sonó el largo silbato, Sassuolo permaneció incapaz de marcar un gol. El puntaje 2-0 para Napoli duró hasta que terminó la pelea.

Para Napoli, esta victoria se convirtió en un comienzo perfecto bajo el cuidado de Antonio Conte. Los primeros tres puntos fueron asegurados con éxito en casa al oponente.

Por el contrario, estos resultados agregan heridas a Sassuolo. Además de perder en casa, también regresaron a no bajar a Jay Idzes, que acababa de traer de Venezia con una dote de 8 millones de euros en el mercado de transferencias de verano.

Esta situación hace que los idzes solo han sido espectadores. Anteriormente, tampoco se jugaba cuando Sassuolo ganó por poco 1-0 sobre Catanzaro en el evento de Coppa Italia, el viernes 15 de agosto.