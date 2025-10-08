Jay Idzes se convierte en el jugador más valioso del grupo de las selecciones nacionales de Indonesia, Arabia Saudita e Irak

Yeda, VIVA – Antes de la cuarta ronda del partido de clasificación para el Mundial 2026, el sitio de estadísticas de fútbol Transfermarkt.co.id publicó una lista de los 10 jugadores más valiosos de los tres países del Grupo B, a saber Selección Nacional de Indonesia, Selección Nacional de Arabia SauditaY Equipo nacional iraquí.

Los resultados fueron bastante sorprendentes, ya que dos jugadores indonesios ocupaban la primera posición.

Defensa de la selección de Indonesia, Jay Idzesque actualmente está fortaleciendo al Sassuolo en la Serie A italiana, ocupa el primer lugar con un valor de mercado de 130,36 mil millones de IDR.

En segundo lugar está Kevin Diks, defensa derecho del FC Copenhague, con un valor de 86,91 mil millones de IDR.

Mientras tanto, Firas Al-Buraikan de Arabia Saudita ocupa el tercer lugar con un valor de 78,22 mil millones de IDR. Seguido por dos jóvenes estrellas, Zidane Iqbal (Irak) y Musab Al-Juwayr (Arabia Saudita), que valen cada uno alrededor de 69 mil millones de IDR.

La siguiente es una lista completa de los 10 jugadores más valiosos de Indonesia, Arabia Saudita e Irak según Transfermarkt (octubre de 2025):

Jay Idzes (Indonesia) – 130.360 millones de IDR Kevin Diks (Indonesia): 86.910 millones de IDR Firas Al-Buraikan (Arabia Saudita): 78.220 millones de IDR Zidane Iqbal (Irak) – 69,35 mil millones de IDR Musab Al-Juwayr (Arabia Saudita): 69.350 millones de IDR Saud Abdulhamid (Arabia Saudita): 52.140 millones de IDR Calvin Verdonk (Indonesia): 43.450 millones de IDR Montader Madjed (Irak): 43.450 millones de IDR Marko Farji (Irak) – 38.240 millones de IDR Maarten Paes (Indonesia): 31.290 millones de IDR

El dominio de los jugadores indonesios en lo más alto de la lista está en el punto de mira. Cuatro nombres de Garuda están entre los 10 primeros, lo que indica un aumento en la calidad individual del equipo de Patrick Kluivert.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Transfermarkt.co.id escribió: «¿Podemos competir para conseguir uno de esos lugares?» refiriéndose a la oportunidad de Indonesia de avanzar a la siguiente fase de clasificación para la Copa del Mundo.

Los internautas inmediatamente comentaron sobre la carga. Hay quienes consideran que los centro del campo árabes e iraquíes son más fuertes, pero muchos también son optimistas de que la selección de Indonesia pueda competir gracias a varios jugadores que ahora tienen carrera en Europa.