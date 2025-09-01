Jay Idzes expresó preocupaciones con las últimas condiciones de Indonesia

Yakarta, Viva – Jugador Equipo nacional indonesio, Jay idzesExplicando su tristeza con respecto a las últimas condiciones a través de las subidas de Instagram en su cuenta oficial.

Aunque no mencionó claramente cuál era su preocupación, el defensor Sassuolo probablemente mencionaría las últimas condiciones de seguridad en Indonesia.

«Es muy triste escuchar lo que está sucediendo en este momento, manteniendo la seguridad y la atención mutuamente», dijo la carga de idzes de la historia.

Antes de que Idzes expresara su preocupación, varios actores de fútbol ya se habían comportado primero. Los jugadores en solitario de Persis llevaban cintas negras en el partido de la Super League de Bri contra Bhayangkara FC, el viernes (29/8). Además, el capitán de Persija, Rizky Ridho, también llevaba una cinta negra en el partido de la Super League contra Dewa United, quien también tuvo lugar el viernes (29/8).

Super League también se ve afectada por problemas de seguridad en varias ciudades de Indonesia. Tres partidos de la Super League que deberían jugarse el domingo (31/8), a saber, PSM Makassar contra Persebaya Surabaya, Persib Bandung contra Borneo FC y el anfitrión de Persita Tangerang, Semen Padang, experimentó un retraso.

La situación de seguridad de Indonesia, especialmente Yakarta y varias ciudades/distritos, se ha estado calentando en los últimos días. A partir de varias manifestaciones que criticaron las políticas del gobierno y el Parlamento, las acciones continuaron y continuaron en la disputa de la policía y la masa de acción.

La ira pública se está convirtiendo cada vez más en que un taxista de motocicleta en línea fue atropellado por vehículos tácticos BRIMOB el jueves (8/28) en Yakarta. La violencia y los enfrentamientos se extendieron a varias ciudades de Indonesia, como en Makassar, Surakarta y Surabaya. (Hormiga)