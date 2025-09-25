Italia, Viva – Sassuolo debe ser eliminado antes del evento Copa italiana 2025/26 después de ser silenciado Como 1907 con un puntaje de deslizamiento de tierra de 0-3 en el partido de la segunda ronda en el estadio Senigaglia Giuseppe, jueves 25 de septiembre de 2025 de la madera de la mañana.

En este partido, el entrenador Sassuolo Fabio Grosso no redujo el defensor del equipo nacional indonesio Jay idzes. Varios otros jugadores clave como Domenico Berardi y Nemanja Matic tampoco están incluidos en la lista de jugadores I Neroverdi.

Como, un club propiedad de un hombre rico indonesio

Esta victoria destaca cada vez más la atención porque COMO no es solo el club de la Serie A habitual. El equipo de Lombardy era propiedad de Hartono Brothers, el dueño del Grupo Djarum y de un hombre rico en Indonesia.

Desde que fue asumido en 2019, COMO ha aumentado lentamente de la recesión financiera. Bajo la nueva gerencia y toque gerencial de Cesc Fábregas como entrenador, Como se transforma ahora en un equipo que puede competir en la competencia más alta de Italia.

Superior rápido y dominante

El anfitrión parecía inmediatamente agresivo desde el comienzo de la pelea. El partido solo ha estado funcionando durante dos minutos, Jesús Rodríguez abrió el marcador a través de la patada por primera vez después de recibir el cebo de Douvikas Anastasios.

La presión de Como continúa. En el minuto 25, el turno de Douvikas enumeró su nombre en el marcador y trajo a Como ganando 2-0. El dominio de Larian se sintió cada vez más cuando Rodríguez irrumpió en el gol de Sassuolo en el minuto 41. El puntaje 3-0 duró hasta el medio tiempo.

Sassuolo no se movió

Al entrar en la segunda mitad, Sassuolo intentó levantarse. Sin embargo, varios esfuerzos de ataque liderados por Walid Cheddira fueron rotos con éxito por una sólida defensa de Como. Hasta que terminó el juego, el puntaje no cambió.

Sassuolo fue eliminado, COMO condujo

Con este resultado, COMO aseguró las entradas para los últimos 16 de Coppa Italia, mientras que Sassuolo tuvo que ser eliminado antes. La ausencia de Jay Idzes y varios pilares principales parecían hacer que I Neroverdi perdiera el equilibrio.

Composición del jugador

Como 1907: Jean Butez; Stefan Posch, Marc Kempf, Goldanig, Moreno Alberto; Martin Baturina, Maxencia de Caqueret; Jayden Addi, Lucas del canto, Jesús Rodriguese; Douvikas Anastasias.

Sassuolo: Stefano Turati; Edoardo Pieragnolo, Dali Cande, Filippo Romagna, Woyo Coulibaly; Daniel Boloca, Luca Lipani, Edoardo Iannoni; Alieu Fadera, Walid Cheddira, Cristian Volpato.