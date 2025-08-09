Yakarta, Viva – Noticias sobre Jay idzes quien se convirtió en el jugador más caro Equipo nacional indonesio Después de ser comprado por Sassuolo de Venezia para ser cazado por los lectores Viva Sport A lo largo del sábado 9 de agosto de 2025.

Otra noticia que le llamó la atención fue sobre el entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert.

Kluivert tiene la oportunidad de aparecer en un duelo El clásico Entre la leyenda del Barcelona contra la leyenda del Real Madrid en el estadio principal de Bung Karno, Yakarta, el 27 de septiembre de 2025.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Lista de campeón de la Copa de Independencia: el equipo nacional indonesio con mayor frecuencia levanta el trofeo



Jugador del equipo nacional indonesio sub-17 Foto : https://x.com/timnasindonesia

La Copa de Independencia de 2025 se celebrará nuevamente en el estadio principal de Sumatra North, Medan, del 12 al 18 de agosto de 2025. Este torneo es parte de la preparación del equipo nacional U-17 indonesio que competirá en la Copa Mundial U 17 en Qatar.

Basado en registros históricos, el equipo nacional indonesio Convertirse en el equipo más exitoso En este evento con tres títulos de campeonato en 1987, 2000 y 2008.

4. Duel Legend Barcelona vs Real Madrid en SUGBK, ¿Patrick Kluivert sigue?



Entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert Foto : Instagram @Patrickkluivert9

Entrenador del equipo nacional indonesio, Patrick Kluivert, tiene la oportunidad de ser incluido en un partido amistoso Entre las leyendas del Real Madrid contra el Barcelona programada para tener lugar el 27 de septiembre en el estadio principal de Bung Karno, Yakarta.

3. Live Live Streaming Super League Today, hay Persib Bandung vs Semen Padang



Duel Persib Bandung vs Semen Padang FC

La competencia de la Super League 2025/26 continuó el sábado 9 de agosto de 2025, con tres partidos interesantes que se prepararon. Uno de ellos Trayendo Persib Bandung a Semen Padang FC.

2. Más popular: MrBeast ayuda al equipo nacional indonesio a la Copa Mundial 2026, los internautas indonesios han apoyado a Sassuolo desde 1799



Putra Cristian Gonzales, Mike González Foto : Instagram @mike_gonzalez10

Noticias sobre Mike González, hijo de la leyenda del equipo nacional indonesio, Cristian Gonzales que invitó a YouTuber MrBeast apoya al equipo nacional indonesio Hacia la Copa Mundial 2026, se convirtió en un lector cazado de Viva Sport durante el viernes 8 de agosto de 2025.

1. Rp. ¡208 mil millones! Jay Idzes se convirtió en el jugador más caro del equipo nacional indonesio y fue criado por el campeonato de la Copa Mundial de 2006



Los divertidos comentarios de los internautas después de Jay Idzes se unieron a Sassuolo

Sassuolo está a un paso que inaugura al defensor del equipo nacional indonesio, Jay Idzes, después de adelantar a Torino en la búsqueda de la firma del jugador. El defensor que defendió a Venezia la temporada pasada será parte del gran proyecto de Sassuolo en la Serie A 2025/26.

Según el famoso periodista italiano Gianluca en Marzio, Sassuolo no solo reclutó a Idzes, sino que también trajo a Fali Cande del mismo club. La tarifa de transferencia total para ambos alcanzaron € 11 millones o alrededor de RP208.8 mil millones, y podría aumentar a € 12 millones (RP227.9 mil millones) si Sassuolo lograra sobrevivir en la Serie A esta temporada.