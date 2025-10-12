Jay Idzes dijo después de que la selección de Indonesia fuera derrotada por Irak y no pudiera llegar al Mundial de 2026.

VIVA – Capitán Equipo Nacional Indonesia, Jay Idzesabrió su voz después de que el equipo de Garuda tuvo que enterrar su sueño de aparecer en Copa del Mundo 2026. Idzes consideró que sus compañeros habían jugado mucho mejor, pero no aprovecharon las oportunidades para marcar goles.

Lea también: Monte Cluivet, Thom Hay



Selección Nacional de Indonesia derrotado 0-1 por Irak en el segundo partido del Grupo B de la cuarta ronda de la Zona Asia de Clasificación para el Mundial 2026 en el Estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el domingo 12 de octubre de 2025 temprano en la mañana WIB. Este resultado hizo que Indonesia sufriera dos derrotas consecutivas y se confirmara como colista del grupo.

“Hicimos cosas buenas en muchos sentidos, pero no terminamos con goles”, dijo Jay Idzes después del partido.

Lea también: La selección de Indonesia no logra llegar al Mundial, el hashtag #KluivertOut domina el tema de tendencia en las redes sociales



El defensa, que actualmente refuerza al Sassuolo, admitió que el juego de Indonesia ha mejorado significativamente en comparación con el primer partido contra Arabia Saudita, que terminó con una derrota por 2-3.

«Contra Arabia Saudita no jugamos al mejor nivel. Pero hoy se puede ver que todos los jugadores lucharon duro», dijo Idzes.

Lea también: ¡Adiós Mundial 2026! La selección de Indonesia fue derrotada por Irak



«Jugamos bien. Pero como dije, no terminamos con gol», continuó.

En el partido contra Irak, Indonesia pareció dominante durante la mayor parte del partido. Se crearon varias oportunidades de oro, pero el remate no fue lo suficientemente preciso como para desperdiciarlas todas.

Irónicamente, Irak, que rara vez amenaza, logró robarse la victoria gracias a una acción individual de Zidane Iqbal en la segunda mitad. El exjugador del Manchester United disparó raso desde fuera del área que el portero Maarten Paes no pudo alcanzar.

Esta derrota aseguró que el progreso de Indonesia se detuviera en la cuarta ronda de clasificación. Aun así, el sólido desempeño y el alto espíritu de lucha mostrados por los jugadores recibieron un gran reconocimiento por parte del público del fútbol nacional.