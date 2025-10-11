Jay Idzes dijo antes de la selección nacional de Irak de Indonesia

VIVA – Capitán Equipo Nacional Indonesia, Jay IdzesEnfatizó que la lucha de Garuda no ha terminado en el intento de ganar boletos para el Mundial de 2026. Aunque las posibilidades son cada vez más escasas tras la derrota ante Arabia Saudí, el jugador del Sassuolo sigue encendiendo el fuego en el vestuario.

Lea también: Tras una batalla mental con Indra Sjafri, el seleccionador indio reza por la selección de Indonesia de cara al partido contra Irak



Indonesia tuvo que admitir la ventaja de Arabia Saudita por 2-3 en el primer partido del Grupo B, cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026 Zona asiática en el estadio King Abdullah Sport City de Jeddah, el pasado jueves. Estos resultados hicieron que el equipo de Garuda cayera al final de la clasificación.

Ahora, la última esperanza de Indonesia depende del partido de vida o muerte contra Irak que se disputará el domingo 12 de octubre de 2025 a las 02.30 WIB en el mismo estadio. Sólo la victoria puede mantener las esperanzas del equipo de Patrick Kluivert de seguir encaminado hacia la Copa del Mundo.

Lea también: La confesión de Beckham Putra tras ser criticado por los internautas por su mal juego en el partido entre la selección de Indonesia y Arabia Saudita



Sin embargo, Jay Idzes se negó a darse por vencido. En una subida a su cuenta personal de Instagram, el jugador de 25 años escribió un mensaje lleno de motivación.

«Esto aún no ha terminado. Mañana volveremos a ir, juntos como uno solo. Somos un pueblo que cree. Somos Indonesia», escribió Idzes el sábado.

Lea también: El destructor Rizky Ridho y Elkan Baggott ausentes de la defensa de Irak contra la selección de Indonesia



El partido contra Arabia Saudita fue el partido número 15 de Idzes juntos Selección Nacional de Indonesiadonde siempre aparece como titular y nunca ha sido sustituido.

Según los datos de Sofascore, Idzes se mostró sólido en defensa, registrando siete barridos, dos bloqueos, una entrada exitosa y ganando cinco duelos aéreos y un duelo terrestre. También participó activamente en el juego con 59 toques, 46 pases (83% de precisión), tres pases largos exitosos, un tiro a puerta y una oportunidad de oro que lamentablemente no se convirtió en gol.

Ahora, todas las miradas están puestas en el duelo contra Irak. Se espera que Jay Idzes y sus colegas puedan cerrar el viaje con la cabeza en alto y, quién sabe, tal vez traer magia a Jeddah.