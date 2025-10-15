Jay Idzes abre su voz después de que Erick Thohir fuera bombardeado con críticas porque la selección de Indonesia no pudo llegar al Mundial de 2026.

VIVA – Falla Equipo Nacional El avance de Indonesia al Mundial de 2026 ha generado muchas críticas al Presidente General PSSI, Erick Thohir.

Sin embargo, el capitán Jay Idzes optó por alzar la voz y defender al hombre que también ejerce como Ministro de Juventud y Deportes.

Selección Nacional de Indonesia eliminado en la cuarta ronda de la Clasificación para el Mundial 2026 tras perder ante Arabia Saudita (2-3) e Irak (0-1). Este resultado acabó con las esperanzas de Garuda de aparecer en el mayor evento futbolístico del mundo.

El público estaba ocupado culpando a PSSI de la decisión de reemplazar a Shin Tae-yong por Patrick Kluivert en enero de 2025. Sin embargo, Jay consideró que las críticas a Erick eran demasiado excesivas.

«Normalmente no subo mensajes como este, pero sentí que era necesario porque vi muchos comentarios negativos, especialmente sobre el señor (Erick) Thohir y su equipo», escribió Jay en Instagram el miércoles 15 de octubre de 2025.

Según el jugador del Sassuolo, hay muchas cosas positivas que el público desconoce del duro trabajo de Erick y su equipo.

«Lo que mucha gente no ve es cuánto hacen detrás de escena para garantizar que todo esté bien cuidado para nosotros como jugadores. Proporcionan las mejores condiciones fuera del campo, para que podamos concentrarnos completamente en nuestro desempeño en el campo», continuó.

Jay enfatizó que el fracaso en las eliminatorias para el Mundial no es el final de todo. En su opinión, Indonesia ha hecho grandes progresos porque logró pasar a la cuarta fase y consiguió un billete automático para la Copa Asiática de 2027.

«Aunque no logramos clasificarnos para la Copa Mundial de 2026, hemos logrado un hito importante del que estar orgullosos. Llegar a esta etapa y asegurar la clasificación directa para la Copa Asiática de 2027 es un gran paso», afirmó.

Según él, el éxito no se puede lograr de forma instantánea. «El éxito no se consigue de la noche a la mañana. Se trata de un largo viaje basado en el aprendizaje, el esfuerzo y el desarrollo», afirmó.

Jay también invitó a todos los aficionados al fútbol de Indonesia a seguir brindando apoyo a la selección nacional de Indonesia.

“Ahora más que nunca necesitamos su apoyo. Sigan creyendo, sigan soñando y sigan apoyándonos, porque realmente creo que esto es solo el comienzo de algo grande”, concluyó.