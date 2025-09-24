Jay Ellis se une a la comedia Hulu de Mindy Kaling ‘No es adecuada para el trabajo’

Jay Ellis se ha unido al elenco de «No adecuado para el trabajo», la próxima serie de comedia de Hulu creada por Mindy Kaling.

Según el Logline oficial, la serie sigue «cinco veintiún veinte años que se esfuerzan por el éxito profesional y, si tienen tiempo, la felicidad personal en el vecindario más glamoroso de Manhattan, Murray Hill».

Ellis interpretará a Bill Gibson, quien se describe como «un banquero de inversión carismático y exitoso que es admirado por ser el director gerente de mayor ingreso de su empresa». Se une a los miembros del reparto anunciados anteriormente, Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Jack Martin y Nicholas Duvernay, que juegan con los veintiún años centrales.

