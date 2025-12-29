Jaxson Dart silencia la charla de Fernando Mendoza en la victoria de los Gigantes

Después de varias semanas de juego mediocre, Dardo Jaxson silenció a algunos escépticos con una actuación que recuerda a sus primeras aperturas en la NFL.

El novato de Ole Miss completó 22 de 30 intentos de pase para 207 yardas, mientras también corrió el balón seis veces para 50 yardas y dos touchdowns por tierra en la victoria 34-10 sobre los Asaltantes de Las Vegas.

En lo que con humor se acuñó el “Tank Bowl” de la temporada 2025, gracias a la cantidad de jugadores clave descartados tanto por el Gigantes de Nueva York y los Raiders, Nueva York efectivamente se quedó fuera de la competencia por la selección general número 1 en 2026. NFL Borrador.

El Gigantes No necesariamente necesitaban la selección (que probablemente será Fernando Mendoza de Indiana), ya que parecen tener resuelta la posición del mariscal de campo con Dart.

Pero según un informe de NFL Network, Nueva York habría considerado todas las opciones si hubieran terminado escogiendo el primer lugar en general.

Gigantes evaluarán todas las opciones… ¿incluido Fernando Mendoza?

El domingo por la mañana, Ian Rapoport de NFL Network señaló que los New York Giants estarían evaluando todas las opciones si consiguieran la primera selección general en el Draft de la NFL de 2026.

Eso incluiría reemplazar a Dart con el ganador del Trofeo Heisman. FernandoMendoza.

«Mientras tanto, también existe la posibilidad de que los Gigantes pierdan, lo que significa que los Gigantes podrían tener la selección general número uno. Espere que evalúen todas las opciones, incluso mirar a Fernando Mendoza antes de tomar una decisión sobre cómo van a proceder si tienen esta selección». dicho Rapport.

Los iniciados en @NFLGameDay con @MikeGarafolo : Lo último en #asaltantes ventaja sobre Maxx Crosby, quien ayer fue colocado en IR a pesar de querer jugar; ¿Cuándo podríamos ver? #49ers ¿La estrella Fred Warner? #Acereros El jugador de bolos TJ Watt (pulmón) regresará cuando más lo necesite.

¿Realmente los Giants dejarían atrás a su mariscal de campo de primera ronda después de sólo una temporada y sólo 12 aperturas?

Bueno, ahora es un punto discutible, gracias a la victoria de Big Blue sobre los Raiders de Las Vegas, pero sigue siendo bastante impactante que sea siquiera una conversación en este momento.

Dart había sido algo decepcionante desde que regresó de su conmoción cerebral a mitad de temporada, pero considerando su elenco de apoyo golpeado y su cuerpo técnico improvisado, es comprensible que enfrente algunos obstáculos en el camino.

Pero decidir dejarlo atrás tan rápidamente parece un error.

Connor Hughes dice que esto no fue una discusión en noviembre

El informe conmocionó a muchos fanáticos de los New York Giants, e incluso tomó por sorpresa a los reporteros que cubren al equipo.

SNY Connor Hughes Ciertamente fue tomado por sorpresa, señalando que la confianza de los New York Giants en Dart era inquebrantable antes de su lesión.

«Eso es significativo. Pasando de Dart, ni siquiera hubo una discusión de dos segundos antes de que cayera en Chicago. Solo entretienes a Fernando Mendoza si tienes preocupaciones». Dardo Jaxson Es un QB franquicia”. Hughes escribió en una publicación en X.

«No tendrías esas preocupaciones si no fuera por su regresión después del despido de Brian Daboll, que también se relaciona con el cambio en la forma en que los Gigantes lo están utilizando. Una situación desastrosa que se desarrolla hasta el cierre de 2025».

Cuando Dart se recuperó de su lesión, los Gigantes intentaron protegerlo limitando sus intentos de carrera y pidiendo menos carreras al mariscal de campo.

Antes de hoy, el novato sólo había acarreado el balón 15 veces para 90 yardas en los tres partidos anteriores de Nueva York.

Obviamente, Dart está en su mejor momento cuando es capaz de utilizar su impresionante habilidad atlética, y si los Giants quieren que continúe desarrollándose hasta convertirse en el mariscal de campo franquicia que pensaban que podría ser antes de su conmoción cerebral, tienen que seguir dejándolo jugar como él mismo.