Jaxson Dart nominado a un prestigioso premio tras la victoria de los Giants

Gigantes de Nueva York mariscal de campo novato Dardo Jaxson ha sido nominado para el Novato de la Semana de Pepsi Zero Sugar por su actuación en la Semana 17 en una victoria 34-10 sobre el Asaltantes de Las Vegas.

Gigantes Fanáticos, pueden votar por su prometedor mariscal de campo franquicia. aquí.

El producto de Ole Miss tuvo una de sus mejores salidas desde que regresó de una lesión en Las Vegas, completando 22 de 30 pases para 207 yardas, mientras acarreaba el balón nueve veces para 48 yardas y dos touchdowns terrestres.

Dart se enfrenta a una dura competencia. Compañeros mariscales de campo novatos Quinn Ewers, Tyler Shough, y Sala de cámaras están en la boleta electoral, así como Comandantes de Washington corriendo de regreso Jacory Croskey-Merritt y Osos de chicago receptor abierto Carga de Lutero.

Por suerte, puedes ir a votar tantas veces como quieras.

¿Jaxson Dart en ritmo para una temporada histórica de novato?

Esta no es la primera vez que Dart compite por el premio al Novato de la Semana de Pepsi Zero Sugar.

Después de cada una de sus primeras seis aperturas, la selección de primera ronda de 2025 fue nominada por cada una de sus actuaciones, gracias al comienzo eléctrico de su carrera en el fútbol profesional.

De hecho, cada una de las cuatro primeras selecciones del draft de los New York Giants ha sido nominada al menos una vez.

corredor novato Casa de impuestos Cam Fue nominado cuatro veces antes de sufrir una fractura de tobillo en la Semana 8.

tackle defensivo Darío Alejandro fue nominado en la Semana 12 por su actuación de dos capturas y dos tacleadas por pérdida contra los Leones de Detroit.

Y finalmente, tercera elección general. Abdul Carter fue nominado en la Semana 15 por su salida de una captura y tres tacleadas por derrota en un esfuerzo perdido ante los Washington Commanders.

En general, la generación más reciente del draft de los Giants ha sido un éxito, y eso incluye a Dart.

Gracias a su temprana racha de éxitos, el mariscal de campo novato fue nombrado Novato Ofensivo del Mes de octubre, un gran honor considerando el campo de jugadores jóvenes talentosos.

Con un juego restante, Dart tiene la oportunidad de grabar su nombre en los libros de historia de Nueva York, detrás de los ex mariscales de campo. Charlie Conerly (27 en 1948) y Daniel Jones (26 en 2019) para la mayor cantidad de touchdowns de un novato en la historia del equipo.

Requeriría al menos una salida de cinco touchdowns contra el vaqueros de dallas el domingo.

En la victoria del domingo sobre Las Vegas Raiders, Dart también se impulsó a la tercera mayor cantidad de touchdowns terrestres en una temporada de novato de todos los tiempos, superando josh allen ocho puntuaciones en 2018.

el sigue Billy Kilmer (10) y Cam Newton (14) faltando sólo un partido.

¿Jaxson Dart todavía tiene posibilidades de ser el Novato Ofensivo del Año?

Es justo preguntarse cómo habría sido la temporada de Dart si hubiera comenzado la Semana 1 y no se hubiera perdido dos juegos debido a una conmoción cerebral.

¿Sería el novato de los New York Giants el presunto favorito para ganar el premio al Novato Ofensivo del Año? ¿Podría haber destrozado esos récords de touchdown de novatos?

Quizás, pero nunca lo sabremos con seguridad.

De todos modos, Ted Nguyen de The Athletic todavía cree que Dart debería ser considerado para OROY.

«Dart no comenzó hasta la Semana 4 y se perdió dos juegos por una conmoción cerebral. Si se pierde más tiempo, algunos votantes podrían usar eso en su contra. El impacto de Dart en la ofensiva de los Giants es innegable». escribió Nguyen a principios de diciembre.

«Provocó una ofensiva sin vida y hará de los Giants uno de los puestos de entrenador más buscados en esta temporada baja. Sus piernas son obviamente una ventaja, pero se está desarrollando rápidamente como pasador de bolsillo y tiene precisión de alto nivel».

Al 30 de diciembre, panteras de carolina receptor abierto Saludos McMillan es el favorito para ganar el premio en la mayoría de las casas de apuestas deportivas, según Información privilegiada de Las Vegas.

Lo siguen Tyler Shough y Tre Veyon Henderson, con Dart figurando como la cuarta mejor probabilidad.

Las probabilidades no están a su favor, pero al menos Dart aún puede terminar con el premio al Novato de la Semana de Pepsi Zero Sugar para la Semana 17.