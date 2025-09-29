Jaxson Dart le envía a Russell Wilson un mensaje después de que comience los primeros gigantes

Ganar su primer inicio como el mariscal de campo del Gigantes de Nueva York dio novato Jaxson Dart El foco de atención para sí mismo, pero la selección 25 en el Draft de la NFL 2025 no se ha olvidado del hombre que reemplazó, Russell Wilson.

Dart tuvo algunas palabras seleccionadas para el veterano depuesto Wilson después de guiar a los Gigantes a una victoria de 21-18 sobre el antes invicto Chargers de Los Ángeles en la semana 4.

En declaraciones a los medios de comunicación después del juego en el MetLife Stadium el domingo 28 de septiembre, Dart estaba ansioso por «dar un gran agradecimiento a Russ, sé que esta semana probablemente no fue lo más fácil, pero lo manejó como un profesional, y simplemente fue un mentor para mí, así que ya sabes, obviamente solo tiene un montón de respeto por él, y eso es para Jameis también, solo que me preparó para esta semana», «,», » por videos de gigantes de Sny.TV.

«Quiero dar un gran agradecimiento a Russ, sé que esta semana probablemente no fue lo más fácil, pero lo manejó como un profesional». – Jaxson Dart pic.twitter.com/2qyszhc4rd – Videos de Giants (@snygiants) 28 de septiembre de 2025

La referencia al papel de Wilson como tipo mentor es significativa. Muestra cómo Wilson ha respondido a perder el concierto inicial después de solo tres juegos.

En lugar de convertirse en una distracción, el 10 veces Pro Bowler señaló rápidamente su intención de Quédese y ayude a darle a. Eso dice mucho sobre la profesionalidad de Wilson, pero también indicó que se preparará para estar listo para retomar las riendas si Un par de asustas de lesiones involucrando a Dart.

El castigo que tomó el profesional del primer año ya ha sonado una advertencia sobre su estilo de juego y sus implicaciones para el futuro inmediato de Dart. Un futuro salvaguardado, al menos a corto plazo, por Wilson y su compañero de respaldo veterano Jameis Winston.

GIGANTS QBS Rallying alrededor del inicio de novato

Debería complacer al entrenador en jefe de los Gigantes, Brian Daboll, que Wilson no es el único conocimiento establecido de insultos de señalización para DART para DART. No cuando Winston también es Estar a la altura de su papel como un mentor experimentado.

Dart necesitará la ayuda. Especialmente si continúa jugando de una manera que lo expone a más éxitos.

Obtener el equilibrio correcto es difícil porque Dart es un corredor talentoso que «tuvo 10 acarreos para 54 yardas y un TD. Cinco de esos jaques produjeron los primeros intentos, y eso no incluye la larga lucha que se llamó o el tercio y el 1 cuando rebotó en un gran pero LA estaba fuera de lugar». Dan Duggan del atlético.

Los números fueron impresionantes, pero Duggan sonó una nota de precaución. Uno sobre cómo Dart «no va a poder sobrevivir si no deja de correr como un muñeco de prueba de choque, pero su habilidad para hacer jugadas con sus piernas agrega un elemento enorme a la ofensiva».

Daboll empacó su ofensiva en torno a la movilidad de Dart al incluir muchas jugadas de lectura contra los Chargers. Uno de esos conceptos, destacado por Espectáculo de la nación gigantecondujo a problemas cuando Dart mantuvo la pelota, pero cayó de una manera que «parecía incómoda en tiempo real», por dugganquien se le recordó «cuando Daniel Jones se lesionó los isquiotibiales en un juego similar contra los Bengals en 2020».

Esa tercera guardia parecía incómoda en tiempo real. Es difícil saber dónde sucedió exactamente. Me recordó cuándo Daniel Jones se lesionó los isquiotibiales en una jugada de aspecto similar contra los Bengals en 2020 https://t.co/rnehzd6fzc – y Duggan (@dduggan21) 29 de septiembre de 2025

Dart necesita aprender algunas técnicas de autoconservación de Winston y Wilson. Preferiblemente antes de que este último se convierta en el tema de más charla comercial.

Los informes comerciales de Russell Wilson difieren

Las opiniones se dividen sobre si Wilson será tratado durante la temporada ahora Dart se ha hecho cargo y ha demostrado ser un éxito inmediato. Algunos creen a los gigantes no están preparados para seguir adelante Desde el ganador del Super Bowl, mientras que otros piensan que hay una buena razón por la cual Big Blue realmente estaría abierto a un acuerdo.

La razón se explica por Ian Rapoport de NFL Network y Mike Garafolo. Detallaron cómo «Wilson está ganando $ 10.5 millones de los Gigantes este año, pero $ 8 millones de eso se produjeron en un bono de firma. Por lo tanto, un equipo que cotiza por Wilson asumiría solo una parte de su base de $ 2 millones. Eso es lo suficientemente barato como para suceder a mitad de la temporada, cuando las billeteras están apretadas contra el límite salarial».

Rapoport y Garafolo creen que «es probable que los Gigantes consideren tal movimiento por el precio correcto».

Tiene sentido, pero Wilson todavía tiene valor. Al menos porque sigue siendo uno de los transeúntes profundos más marcados en la liga.

Los Gigantes necesitarán a Wilson nuevamente, incluso si es solo para ser un tablero para su nuevo jugador en la posición más importante del fútbol.