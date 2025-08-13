Jaxson Dart envía un mensaje enfático a la línea ofensiva de Giants

El Gigantes de Nueva York seleccionado Jaxson Dart Para ser su futuro quarterback de la franquicia, pero sus mejores planes establecidos contarán en nada si la línea ofensiva continúa vacilando, y Dart ya ha enviado a los hombres un mensaje claro.

Afortunadamente, es un mensaje que a sus bloqueadores y a los fanáticos de los Gigantes les encantará escuchar. Dart le dijo a los linieros que «nunca jugó en un bolsillo como este» después de que Big Blue no permitió un saco en 51 intentos de pase durante las prácticas conjuntas con el Jets de Nueva York el miércoles 13 de agosto, por editor gerente y solomón de giants.com.

Jaxson Dart envió el mensaje de la línea O después del primer partido de pretemporada y les dijo que «nunca jugó en un bolsillo como este». Los Gigantes arrojaron la pelota 51 veces y no permitieron un saco. – y Salomone (@dan_salomone) 13 de agosto de 2025

La protección superior contra un frente de Jets cargado es una buena señal de que los Gigantes estarán mejor a lo largo del lado ofensivo de las trincheras este año. Cualquier mejora solo ayudará y acelerará el desarrollo de DART.

La selección 25 en el Draft de la NFL 2025 todavía está programado para sentarse detrás de los pasadores veteranos Russell Wilson y Jameis Winston Esta temporada, pero Dart reunió otro día sólido contra los Jets. Tal vez incluso lo suficientemente sólido como para que los entrenadores piensen en llevar su promoción adelante.

Jaxson Dart continúa impresionando

Aprovechar al máximo un bolsillo estable es cómo Dart muestra el talento del brazo que llevó a los Gigantes a cambiar a la ronda 1 para conseguirlo. Por lo tanto, fue una buena señal cuando Dart tuvo lo suficiente como para conectarse con el receptor abierto no reclutado Beaux Collins para este profundo touchdown resaltado por Giants Nation Show presentador Bobby Skinner.

De pie, poniendo los pies y esperando que se desarrollen rutas verticales es lo que los gigantes quieren ver de un 6 pies-2, 223 libras Caller de señal con emocionante resistencia del brazo. Ninguna de esas cosas puede suceder sin una línea capaz de mantener a raya a los corredores de pases.

Ningún miembro del frente defensivo de los Jets estaba tan al alcance de Dart cuando descorchó Esta huelga lateral a Collins.

Las obras como estas son por las cuales Dart puede no sentarse en el banco por mucho tiempo. El entrenador en jefe de la subpresura, Brian Daboll, necesita Dart para Desarrollar antes de lo previstoPero no sucederá si la línea no se mantiene.

Los gigantes obtienen más de la línea ofensiva

Ser más físico y más agresivo son las claves de los Gigantes que obtienen más de su línea O. Los resultados recientes han sido alentadores, particularmente a lo largo del interior.

Ahí es donde los guardias experimentados Greg Van Roten y Jon Runyan Jr. se han estado afirmando a sí mismos. No estaban a punto de ser empujados por los Jets, según Art Stapleton de Northjersey.com.

Primer equipo fuegos artificiales con la ofensiva de los Gigantes y la defensa de los Jets. Una jugada después de que Greg Van Roten Pancakes Boog Smith y se quede en él demasiado tiempo en una carrera de Tyrone Tracy, GVR y Will McDonald tienen palabras y Marcus Mbow también calentó. Al mismo tiempo, Jon Runyan se enfrenta … – Art Stapleton (@art_stapleton) 13 de agosto de 2025

Ser los niños más enojados del patio de recreo no hará de los Gigantes una mejor línea, pero es un punto de partida necesario para un grupo empujado con demasiada frecuencia la temporada pasada. Traer más poder para soportar será clave, pero los Gigantes también necesitan a sus cinco tipos más talentosos en el campo con la mayor frecuencia posible.

Significará obtener el tackle izquierdo All-Pro Andrew Thomas Volver sano. El esta quieto lidiar con la lesión de Lisfranc Eso terminó su última campaña prematuramente. Dart necesitará que Thomas se bloquee en la segunda posición más importante en el fútbol.

Los miembros de la sala de mariscal de campo de los Gigantes también necesitarán un centro de tercer año John Michael Schmitz para mejorar su juego. Él soportó un Inicio difícil para acamparPero los Gigantes cuentan con Schmitz para proporcionar habilidades y conocimientos sobre el balón.

Todavía hay problemas en los puntos clave, pero mientras tanto, los O-Linemen de los Gigantes en el campo están ganando la confianza de Dart.