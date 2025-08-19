Jaxson Dart de los Gigantes continúa ganando sobre compañeros de equipo

Entrenador en jefe Brian Daboll reafirmó sus planes para Russell Wilson para abrir la temporada regular como el Gigantes de Nueva York‘ mariscal de campo titularPero es novato de primera ronda Jaxson Dart quien continúa impresionando a sus compañeros de equipo este verano.

Dart ha sido espectacular a través de dos apariciones de pretemporadaaunque en gran medida jugando con la ofensiva del segundo equipo contra el Bills de búfalo‘ y New York Jets‘Defensas del segundo equipo. La selección general No. 25 ha pasado para 291 yardas y un par de touchdowns, al tiempo que muestra la capacidad de liderar la ofensiva apresurada con facilidad y un orden fuerte para la ofensiva de los Gigantes.

«No voy a mentir: es talentoso. Es talentoso como (improperio)». El receptor abierto Zach Pascal le dijo al New York Daily News. “Tengo la suerte de poder estar en el campamento con él, pero estoy bastante seguro de que más tarde en su futura carrera, será uno de ellos.

«Lo he visto hacer lanzamientos que ni siquiera he visto a los veterinarios».

Incluso antes de la lista de exhibición, Dart causó una fuerte primera impresión en algunas de las armas que los Gigantes dependerán de esta temporada simplemente con lo rápido que está comprendiendo el esquema.

«Ha hecho algunas jugadas y lanzamientos [during camp]», Receptor abierto de los Gigantes Darius Slayton dijo a Heavy temprano en el campamento de entrenamiento. «Pero, más aún, nuestro sistema es mucho. Es mucho aprender. Es mucho operar. Es mucho pensar mentalmente antes de que la pelota se rompa, y obviamente está aprendiendo eso ahora.

«Probablemente era más de lo que esperaba, pero la forma en que lo maneja ha sido lo que te ha hecho pensar» está bien, este niño tiene la oportunidad de ser bastante especial en esta liga «. Algunas personas se sienten abrumadas y entran en su caparazón y tienes que sacarlas, pero él ha hecho un buen trabajo … a pesar de que está aprendiendo, no se lo toma demasiado, si él pierde algo, siempre se rebota al día siguiente y está listo para comenzar «.

Solo nueve de los 35 intentos de pase de Jaxson han llegado al suelo y el ex destacado de Ole Miss también ha agregado 24 yardas por tierra en su camino a una calificación estelar de pasador 117.7.

Sigue siendo un tamaño de muestra limitado, pero la pretemporada de Dart ha estado entre los más impresionantes por cualquier mariscal de campo en toda la NFL, y parece haber encendido una chispa bajo una ofensiva de los Gigantes en necesidad desesperada de uno después de una triste actuación en 2024.

«Dart tiene el botín que quieres ver en un QB que brinde confianza a todo el delito», dijo Pascal. «Cuando lo ves hacer un tiro o emocionarse y correr, tiene esa energía y emoción que gotea a lo largo de toda la ofensiva para hacernos creer en él».