Jaxon Smith-Njigba y los Seahawks obtienen un gran impulso del plan de los 49ers

barriendo el 49ers de San Francisco Aparte de ganar tanto el título de la NFC Oeste como el primer puesto en el cuadro de playoffs de la conferencia, se requerirá un gran juego por parte de Jaxon Smith-Njigbay el receptor estrella de la Halcones Marinos de Seattle ha recibido un gran impulso de una fuente poco probable antes del partido de la Semana 18 en el Levi’s Stadium.

El impulso proviene del coordinador defensivo de los Niners, Robert Saleh. Específicamente, a partir de los comentarios del autor de la jugada sobre si el cornerback cerrado o no Comodoro Lenoir Seguirá a Smith-Njigba por todo el campo el sábado 3 de enero.

Lenoir ya ha manifestado su deseo de viajar con el receptor más productivo de la NFL, pero Saleh ofreció una nota de precaución. Le preguntaron sobre el enfrentamiento Grant Cohn de los 49ers en SIy Saleh entró en detalles sobre los posibles peligros de jugar mejor en cada jugada.

Su respuesta debería darles a los Seahawks la confianza de que pueden poner en marcha a su principal creador de juego cuando más importa.

Los 49ers temen seguir a Jaxson Smith-Njigba

Como Saleh explicó«La realidad es que es fácil para el tipo que viaja, ¿verdad? Tengo a ese tipo. Voy a viajar a donde quiera. Pero somos una defensa basada en zonas, ¿verdad? Entonces, si fue cobertura de hombre, fácil para él, pero luego es un poco más difícil para los otros muchachos. Por ejemplo, ¿cómo se alinean todos los demás? ¿Vas a un partido en el que todos simplemente eligen un número? ¿Qué pasa si ese número no está en el campo? ¿Eliges un número diferente? O, ¿está bien? ¿Todos vamos a alinearnos con DMo? ¿Y si DMo está en la ranura? ¿Eso pone el níquel en el número uno donde él no está acostumbrado? Entonces, las técnicas cambian dentro de tus principios masculinos porque ahora estás en diferentes ubicaciones. ¿Eso significa que estás tratando de emparejar donde está él? [CB] Upton’s [Stout] ¿Ahora juega como tercero en la esquina, algo que no ha hecho en todo el año? Y entonces, hay muchas técnicas nuevas que le pedirás a un chico que haga. Es muy caro, no para el que viaja, sino para el que no viaja, si eso tiene sentido. Ahora bien, ¿se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. ¿Lo tenemos en nuestro inventario? Absolutamente. ¿Podemos? Tal vez. Entonces ya veremos”.

Si bien Saleh tiene razón al preocuparse por la estructura de su defensa, cualquier cosa que no sea que los 49ers pongan a su mejor hombre de cobertura en Smith-Njiba será una ventaja para los Seahawks. No puede ser de otra manera cuando JSN encabeza la liga listas de recepciones con 1,709 yardas. Ni siquiera después de que Smith-Njigba quemara a los 49ers con nueve recepciones y 124 yardas en la Semana 1.

Saleh tiene que arriesgarse a poner a Lenoir por encima de JSN, y con ayuda de safety, cuando el dos veces Pro Bowler “lidere el NFL en recepciones [49]yardas [1,196] y touchdowns [8] en pases de más de 10 yardas aéreas. También ha generado 360 yardas en recepción, la mayor cifra de la liga, por encima de lo esperado en objetivos en el campo, la segunda mayor cantidad para un receptor desde 2018”. según NFL Plus.

Smith-Njigba se ha desacelerado un poco en las últimas semanas, aunque todavía ha marcado 25 goles en los últimos dos juegos. El jugador de 23 años sigue siendo el objetivo ideal para el mariscal de campo. Sam Darnoldque lucha por superar su propia problema con las pérdidas de balón.

Conectarse con Smith-Njigba temprano y con frecuencia aliviará los nervios de Darnold en el Área de la Bahía, pero no es lo único que los Seahawks pueden hacer para estabilizar una ofensiva errática en su juego más importante de la temporada.

Los Seahawks deben utilizar una ofensiva equilibrada

Es de esperar que el coordinador ofensivo de Seattle, Klint Kubiak, haya prestado mucha atención a la eficacia con la que Osos de chicago corrió el balón en la defensa de Saleh en la Semana 17. A pesar de que solo lograron sumar 110 yardas por tierra, los Bears constantemente encontraron carriles abiertos para correr y pudieron mantenerse productivos después del contacto.

Ambos corriendo hacia atrás D’André Swift y mariscal de campo Caleb Williams promedió 2,6 yardas antes del contacto por intento de carrera, por referencia de fútbol profesional. Mientras tanto, Swift y el novato se juntan en el backfield. Kyle Monangai promedió más de tres yardas después del contacto por carrera.

Agregue un par de touchdowns por tierra y los Bears demostraron que hay mucho espacio para correr contra estos 49ers. Los Seahawks pueden mejorar esos números gracias a el reciente resurgimiento de corredores Kenneth Walker III y Zach Charbonnet.

Se han combinado para ofrecer juegos consecutivos de 100 yardas, por lo que ha llegado el momento de que Kubiak se apoye más en el juego terrestre. Protegerá a Darnold, mantendrá a una poderosa ofensiva de los 49ers en la banca y obligará a Saleh a poner profundos en el área, dejando a Smith-Njigba para darse un festín con enfrentamientos uno contra uno, sin importar quién esté en la cobertura.