Jaxon Smith-Njigba no se detiene después de que los Seahawks vencieran a los 49ers

El Halcones Marinos de Seattle rodó más allá del 49ers de San Francisco con una victoria 41-6 en la ronda divisional el 17 de enero en Lumen Field. Con la victoria asegurada, los Seahawks ahora esperan el resultado del Osos de chicago y Rams de Los Ángeles juego para conocer a su oponente en el juego por el título de la NFC.

Sam Darnold Entró al enfrentamiento con una lesión en el oblicuo pero pudo jugar. El mariscal de campo completó 12 de 17 pases para 124 yardas, lanzó un touchdown y manejó la ofensiva de manera eficiente.

Los Seahawks no necesitaron mucho por el aire, ya que Kenneth Walker III impulsó la ofensiva en el terreno. Walker terminó con 19 acarreos, 116 yardas terrestres, promedió 6,1 yardas por acarreo y anotó tres touchdowns.

Después del concurso, Jaxon Smith-Njigba compartió sus pensamientos sobre el desempeño de Darnold.

«Me estaba diciendo que era bueno y aparentemente no me mintió», dijo Smith-Njigba a los periodistas (h/t Gregg Bell de Tacoma News Tribune). «Así que jugó muy bien. Va a ser algo mediático y grande para todos. Pero él me dio el visto bueno, levantó el pulgar y supe que lo íbamos a conseguir».

Además, Darnold tomó a Smith-Njigba con la guardia baja con el único pase de touchdown que Seattle registró en este concurso.

“Honestamente, no me sorprendió lo fuerte que lanzó. [the touchdown pass] «Porque estaba herido», añadió Smith-Njigba. «Pero yo estaba como, ‘Guau, ¿cómo va a pasar por esta ventana y lo volvió a hacer?.’“

El mariscal de campo de los Seahawks, Sam Darnold, habla sobre la victoria sobre los 49ers

Después del concurso, Darnold habló con FOX Sports para compartir su opinión sobre cómo jugar durante la lesión y registrar la victoria.

«Se sintió bien» Darnold dijo después del juego.. «Una vez que comencé, me sentí realmente bien, y no hubo problema… Nuestra línea ofensiva. En primer lugar, nuestra defensa, nuestros equipos especiales, esa patada inicial fue increíble. Pero nuestra línea ofensiva, los receptores, las alas cerradas, todos haciendo su trabajo en el juego terrestre, obviamente los corredores, y luego los receptores dando un paso al frente en el juego aéreo».

Además, Darnold entró en detalles sobre la defensa de los Seahawks, lo que nuevamente les hizo la vida difícil a los 49ers.

«Son increíbles», añadió Darnold. «Han mejorado cada juego para nosotros. No puedo decir suficientes cosas buenas sobre esa defensa. Fue difícil en el campo de entrenamiento, y las OTA se enfrentan a ellos, pero me alegro de que estén de nuestro lado».

Richard Sherman da una visión contundente de los Seahawks

No obstante, ya sean los Bears o los Rams, el ex esquinero de los Seahawks Richard Sherman no reprimió sus expectativas para este equipo de Seattle luego de vencer a los Niners.

«No puedo esperar para hacer esto [podcast] ¡¡¡Qué día!!!” Sherman escribió en X después de la victoria de los Seahawks. «Los Seahawks dominan en las tres fases del juego. No veo un escenario en el que no terminen en Santa Clara».

Darnold también habló sobre esperar a ver a qué equipo se enfrentarán los Seahawks en el juego por el título de la NFC.

«Veremos contra quién jugamos», dijo Darnold. «Pero no importa quién sea, tenemos un gran equipo, un grupo realmente resistente, un grupo con el que jugaría al fútbol cualquier día de la semana. Estoy realmente orgulloso de ser parte de este equipo, de esta organización».