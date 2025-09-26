Jaxon Smith-njigba de Seahawks envía un mensaje fuerte sobre la Llamada y el momento de la referencia de NSFW

El Seattle Seahawks tenían control completo durante la primera mitad del enfrentamiento de la semana 4 del jueves con el rival de la división Cardenales de ArizonaY luego las cosas cambiaron en la segunda mitad.

Kyler Murray Y la compañía lo encendió en la segunda mitad después de anotar solo tres puntos en la primera mitad, mientras que sus fanáticos se abuchearon en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Murray se conectó con el corredor EMARI Demercado en un pase de touchdown de siete yardas para empatar el juego, con 28 segundos restantes en el cuarto trimestre.

Desafortunadamente para los Cardenales, 28 segundos fue demasiado tiempo, con los Seahawks recibiendo pateadores Jason Myers Para arrancar un gol de campo de 52 yardas para la victoria. Seattle mejoró a 3-1 en la temporada como resultado del gol de campo ganador del juego de Myers, con Arizona cayendo a 2-2.

Receptor de estrellas Jaxon Smith-Njigba No hizo un viaje a la zona de anotación durante la victoria del jueves sobre los Cardenales, pero terminó con un juego de 79 yardas de recepción en cuatro atrapadas. También atrapó un pase crucial del mariscal de campo Sam Darnold En el tramo para ayudar a configurar a Myers.

Jaxon Smith-Njigba promete tener una mejor disciplina

Aunque Smith-Njigba jugó bien durante la victoria del jueves, sabe que Seattle puede mejorar en varias áreas. Habló con los medios de comunicación y se le preguntó sobre la controvertida llamada de Holding sobre él que anuló un touchdown del corredor Zach Charbonnet.

«Los jugadores hacen malas jugadas, los árbitros hacen malas jugadas, pero sucede», dijo Smith-Njigba. «Apesta para Charbonnet. Quería que obtuviera ese touchdown. Solo tengo que ser mejor».

Afortunadamente para Smith-Njigba y Charbonnet, los Seahawks aún pudieron asegurar la victoria y mejorar su récord a 3-1, lo que los pone directamente después de los talones del San Francisco 49ers (3-0) en la clasificación de la División Oeste de la NFC.

Los 49ers serán el anfitrión del Jaguars de Jacksonville el domingo, con la esperanza de permanecer invicto.

El momento caliente de Jaxon Smith-Njigba con REF se vuelve viral

Smith-Njigba fue tranquilo, genial y recogido durante su conferencia de prensa posterior al juego, mientras hablaba sobre la emocionante victoria contra los Cardenales, que se redujo a un gol de campo ganador del juego.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la estrella de los Seahawks cuando estaba en el campo y fue llamado a sostener. La fuerte reacción de Smith-Njigba a la bandera que negó el touchdown de Charbonnet fue capturado en el micrófono del árbitro cuando se anunció la penalización, lo que provocó una reacción de la referencia y las redes sociales que se volvieron locas, a través de horribles anuncios de anuncios de anuncios. X Cuenta.

Al Michaels y Kirk Herbstreit reaccionan a Seahawks WR Jaxon Smith-Njigba expresando su disgusto a un árbitro (que no lo apreciaba). «Solo un delito menor esta vez». 🏈🎙️🦓🤬 #NFL #Tnf pic.twitter.com/nzo8dxtqdj – Anunciando horrible (@awfuleNeNuncing) 26 de septiembre de 2025

Obviamente, el árbitro no fue amablemente ante Smith-Njigba reaccionando como lo hizo, y el comentario no seguro de la estrella de los Seahawks se hizo eco en la arena y se escuchó en la transmisión, con Al Michaels y Kirk Herbstreit compartiendo sus reacciones.

Con la forma en que el árbitro miró a Smith-Njigba después de que se escuchó la reacción de NSFW, es un poco sorprendente que no se arrojó otra bandera, ya que estaba claramente molesto y disgustado por ella.

Independientemente del momento viral atrapado en el micrófono del árbitro y en la cámara para que todos los miren en Amazon para escuchar, los Seahawks salieron con la victoria, convirtiendo a Seattle en un equipo que podría ser una fuerza a tener en cuenta en la NFC esta temporada.