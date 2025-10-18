Javon Hargrave de los Vikings se sincera sobre los dolores de Jalen de los Eagles

El Vikingos de Minnesota se enfrentará a Jalen Hurts, quien viene de una actuación decente en el Águilas de Filadelfia‘pérdida para el Gigantes de Nueva York en la Semana 6.

Hurts registró 283 yardas aéreas y completó el 72,7 por ciento de sus pases para un touchdown y una intercepción. No obstante, los Eagles cayeron y buscarán recuperarse contra los Vikings.

Javon Hargrave es un jugador del equipo de Minnesota que está familiarizado con Hurts. Recientemente habló con Tatum Everett de Vikings Entertainment Network. sobre asegurar que su ex compañero de equipo tenga un juego tranquilo.

«Todos debemos ser uno con una excelente comunicación», dijo Hargrave sobre contener a Hurts. «Sabemos que si sale de ese bolsillo, será Superman. Entonces, tuvimos que trabajar como una unidad para tratar de mantenerlo en ese bolsillo y no permitirle hacer muchas jugadas».

Los vikingos deberán rendir cuentas por el empuje de Tush

Al jugar contra el Águilastoda defensa debe tener en cuenta la jugada de empuje del trasero. Hargrave ha experimentado ambas caras de la moneda: se ha beneficiado del juego de empuje y ahora enfrenta el desafío de defenderse contra él.

«Es divertido porque cuando estaba en ese lado jugando con ellos me encantaba jugar», añadió Hargrave. «Pero, por supuesto, estoy con todos los demás. Odio la obra. Creo que la única manera de detenerla es simplemente no dejar que se metan allí. Así que simplemente tratamos de hablar sobre esas cosas».

Carson Wentz será titular para los Vikings

Mientras la defensa de los Vikings se prepara para Hurts, la pregunta de cara a este enfrentamiento era a quién elegiría Minnesota para comenzar este juego contra Filadelfia bajo el centro. A pesar de que JJ McCarthy regresó a la práctica en un rol limitado, el entrenador en jefe Kevin O’Connell nombró a Carson Wentz como mariscal de campo titular para la Semana 7.

«Creo que, a diferencia de tener que designar y enumerar a un corredor o un receptor, si nos encontramos en esa situación, me siento lo suficientemente cómodo en lo que se consideraría ese tipo de capacidad de emergencia como para poder llamar a alguien». [plays]”, dijo O’Connell (h/t Deportes de la A a la Z).

“Me siento bien después de verlo practicar sobre algunas de las cosas que le causan algunos problemas en este momento, pero al mismo tiempo, algunas de las cosas que siente realmente bueno desde el punto de vista del movimiento, ya sea en el juego terrestre o en el juego aéreo, algunas de las cosas con las que se siente bien, y él y yo pasaremos por muchas de esas cosas.

“Y obtuvo un montón de repeticiones esta semana, tanto con el primer grupo como con algunas repeticiones realmente buenas con ese equipo de aspecto de sentir la emoción de [Jonathan] Greenard y [Dallas] Turner y [Javon] Hargrave y [Jonathan] Allen y realmente trabajando en algunas cosas que realmente están comenzando a dar frutos. Así que estaba orgulloso de la forma en que atacó la semana y sé que, aunque él sabe que todavía no ha llegado hasta allí, está progresando de una manera realmente buena”.