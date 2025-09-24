Javier Bardem, Mark Ruffalo, únete a la entrada de Oscar, todo lo que queda de ti

Bardem Javier y Mark Ruffalo He firmado como productores ejecutivos de «All That That’s Left of You» de Cherien Dabis, la presentación oficial de Jordan para largometrajes internacionales en los 98 ° Premios de la Academia, además de debutar el primer trailer.

El drama marca la tercera característica de Dabis después de «Amreeka» y «May in the Summer». Recibirá una carrera de clasificación en Los Ángeles a partir del 28 de noviembre, antes de expandirse para seleccionar ciudades el 9 de enero, y luego implementarse en todo el país en las semanas siguientes.

Ubicada en la Cisjordania ocupada de la década de 1980, la historia sigue a un adolescente palestino a una protesta que cambia el curso de la vida de su familia. Su madre, Hanan, relata la historia que los llevó a ese momento, rastreando siete décadas de desplazamiento y supervivencia.

«Estoy más que emocionado de tener dos personas que admiro profundamente, Javier Bardem y Mark Ruffalo, unirnos a nosotros para amplificar la urgencia y la importancia de esta película», dijo Dabis en un comunicado. «‘Todo lo que queda de ti’ lleva al público a 1948, el origen del desplazamiento palestino, y sigue a una familia a través de casi ocho décadas, conformada por fuerzas políticas más allá de su control. Para entender lo que está sucediendo en Gaza hoy, primero debemos entender la historia de cómo llegamos aquí».

Bardem llama a la película «hermosa, inteligente y profundamente conmovedora», y agregó: «Como audiencia, viajamos a través de los recuerdos de una familia en tres generaciones, presenciando su vínculo inquebrantable y su capacidad de recuperación inquebrantable. Estoy orgulloso y honrado de unirme a ella para llevar esta película a audiencias en todas partes en este momento más urgente».

Ruffalo elogió el proyecto como «épico» y «profundamente humano», diciendo que recuerda a los espectadores que «incluso ante la pérdida inimaginable, nuestro camino a seguir radica en la empatía, para encontrar el significado en el dolor y en elegir a la humanidad sobre la venganza». Agrega: «Esta película ofrece otra posibilidad: la oportunidad de avanzar hacia la curación colectiva y un futuro más justo y pacífico. Me siento honrado de unirme como productor ejecutivo en un momento tan vital».

«Todo lo que le queda de ti» está siendo co-lanzado por las imágenes de sandía y las películas de visibilidad.

El trailer está debajo.