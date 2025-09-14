Javier Bardem dice que Gaza libre no funcionará con nadie que apoye el genocidio

Bardem Javier Caminó la alfombra roja en los 2025 Emmy Awards con una bufanda Keffiyeh y expresando su apoyo a los trabajadores del cine para Palestina. Hablando con Variedad Marc Malkin, Bardem dijo que «no puede trabajar con alguien que justifica o apoya el genocidio».

«Aquí estoy hoy, denunciando el genocidio en Gaza», dijo a Malkin en la alfombra roja. «Estoy hablando de IAGS, la Asociación Internacional de Académicos de Genocidio, que estudian completamente el genocidio y ha declarado que es un genocidio. Es por eso que pedimos un bloqueo comercial y diplomático y también sanciones a Israel para detener el genocidio. Free Palestine».

En la semana previa al Emmys3.900 nombres de la industria firmaron una compromiso abierto que fue organizado por los trabajadores del cine para Palestina y declaró que los firmantes no trabajarán con instituciones israelíes y compañías de cine que están «implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino». La promesa establece que los ejemplos de complicidad incluyen «blanquear o justificar el genocidio y el apartheid, y/o asociarse con el gobierno que los comete».

Paramount respondió a la carta el viernes emitiendo una declaración condenando Un boicot contra la industria de cine y televisión israelí: “En Paramount, creemos en el poder de la narración de narraciones para conectar e inspirar a las personas, promover la comprensión mutua y preservar los momentos, ideas y eventos que dan forma al mundo que compartimos. Esta es nuestra misión creativa. «La industria del entretenimiento global debería alentar a los artistas a contar sus historias y compartir sus ideas con el público en todo el mundo. Necesitamos más compromiso y comunicación, no menos».

Bardem respondió a la carta diciendo: «También hay una asociación llamada Film Workers for Palestine de que quiero aclarar algo basado en la carta de Paramount. Los trabajadores del cine para Palestina no se dirigen a ninguna persona basada en la identidad. Los objetivos son aquellas compañías cinematográficas e instituciones que son complicadas y están blanqueando o justificando el genocidio y su régimen de apartes. Nosotros, los que están ayudando y son el apoyo a los pueblos de los oprentes».

Agregó: «No puedo trabajar con alguien que justifique o apoye el genocidio. Eso es tan simple como eso. No deberíamos poder hacer eso, en esta industria o en cualquier otra industria».

Bardem firmó la carta junto a los cineastas de Hollywood como Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Asif Kapadia, Emma Seligman, Boots Riley, Adam McKay, Olivia Colman, Ayo Edebiri, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Lily Gladstone, Hannah Einbinder, Gaelse, Mellis, Melli Barrera y Emma Stone, entre otros.

Bardem asistió al 2025 Emmys como nominado por su actuación como José Menéndez en la serie de crimen de Netflix «Monsters: The Lyle y Erik Menéndez Story». El ganador del Oscar fue nominado en el destacado actor de apoyo en una serie o película de antología limitada o de antología.