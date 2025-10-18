Javier Bardem defiende el boicot cinematográfico israelí

Javier Bardem se pronuncia en apoyo de Film Workers for Palestina.

«Con respecto al compromiso de Film Workers for Palestina, quiero que quede muy claro», dijo en una declaración a cnn. «No discriminamos a ninguna persona por su nacionalidad, raza, religión o género. Por supuesto, creemos que la discriminación de cualquier tipo está mal y NO la apoyamos y hemos seguido reiterándolo. Apoyamos que las empresas e instituciones de todo el mundo rindan cuentas, NO los individuos, por su complicidad y participación en el genocidio del pueblo palestino en Gaza y el asentamiento ilegal en Cisjordania».

A principios de septiembre, más de 3.900 líderes de la industria firmaron un compromiso contra el trabajo con instituciones y compañías cinematográficas israelíes que están “implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino”. La lista de firmas incluye a cineastas y actores como Bardem, Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Adam McKay, Emma Stone, Olivia Colman, Ayo Edebiri, Lily Gladstone, Mark Ruffalo, Hannah Einbinder, Peter Sarsgaard, Aimee Lou Wood, Paapa Essiedu, Gael García Bernal, Riz Ahmed, Joaquin Phoenix, Nicola Coughlan, Andrew Garfield, Harris Dickinson, Bowen Yang, Rooney Mara, Guy Pearce, Jonathan Glazer, Ebon Moss-Bachrach, Fisher Stevens, Abbi Jacobson, Eric Andre y Elliot Page.

En octubre, Los abogados del Reino Unido por Israel enviaron una carta de advertencia a Netflix, Disney, Amazon Studios, Apple y Warner Bros. Discovery, entre otros, afirmando que el boicot viola la Ley de Igualdad del Reino Unido y puede afectar la financiación y los seguros.

“[The Equality Act 2010] es la legislación clave en el Reino Unido que protege contra el racismo y el trato discriminatorio”, afirma la carta, que ha sido vista por Variedad. «Si la industria cinematográfica y televisiva del Reino Unido se confabula con actos contrarios a esta legislación, es probable que las propias organizaciones la infrinjan. También crea un precedente peligroso: uno que tolera la exclusión de personas y/u organizaciones basándose únicamente en su nacionalidad, etnia y/o religión».

Bardem es una de las voces más francas de Hollywood contra el conflicto entre Israel y Palestina. En las semanas posteriores a la publicación del compromiso de Film Workers for Palestina, más explicado a Variedad en la alfombra roja de los Emmy 2025 su elección de unirse a la causa.

“Aquí estoy hoy, denunciando el genocidio en Gaza”, dijo. «Me refiero a la IAGS, la Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio, que estudia a fondo el genocidio y ha declarado que es un genocidio. Por eso pedimos un bloqueo comercial y diplomático y también sanciones a Israel para detener el genocidio. Palestina libre».