Java Oriental es el campeón general de artes marciales Wushu PON 2025, tres regiones sorprenden

VIVA -Tim Wushu Java Oriental ha vuelto a demostrar su fuerza. Las tropas de Arek-Arek Suroboyo mantuvieron con éxito su dominio al ganar el título general de campeón de wushu en la Semana Nacional del Deporte de Artes Marciales (PON) de Kudus 2025, el domingo 26 de octubre de 2025 en Djarum Arena, Kaliputu, Kudus, Java Central.

Lea también: 2025 Kudus Martial Arts PON se calienta, tres deportes determinan al campeón general



En el primer evento que se inició CABALLOS Central y totalmente respaldada por el Servicio Deportivo de la Fundación Djarum, Java Oriental obtuvo 13 medallas de oro, 7 de plata y 4 de bronce de un total de 36 medallas de oro disputadas en los eventos de Taolu, Kungfu y Sanda.

El segundo puesto lo ocupó DKI Yakarta con 11 de oro, 11 de plata y 3 de bronce, seguido por Java Central en tercer lugar (5-6-11), luego Sumatra del Norte (3-3-5), Java Occidental (2-3-4), Bali (2-2-3) y Jambi (1-2-4).

Lea también: 2025 Kudus Martial Arts PON se convierte en escenario dorado para el jujitsu indonesio, 15 medallas en juego



Lo interesante es que la Semana Nacional del Deporte de Artes Marciales Kudus 2025 marca el rápido desarrollo de las ramas de Sanda fuera de las áreas tradicionales. Hasta ahora, este número ha estado dominado por Java Central, Sumatra del Norte y DKI Yakarta. Pero ahora, atleta de Java Oriental, Kalimantan Occidental y Kalimantan del Norte lograron llegar a la final.

De las 11 medallas de oro de Sanda, Java Central sigue liderando (4 de oro, 2 de plata, 3 de bronce), seguida de Sumatra del Norte (3-3-3), DKI Yakarta (3-0-0) y Java Occidental (1-2-0).

Lea también: El presidente de IESPA, Ibnu Sulistyo Riza, se une a la AESF y fomenta la sinergia asiática en los deportes electrónicos



Curiosamente, Java Oriental envió a tres atletas a la final: Denok Tri Wahyuni ​​​​(52 kg mujeres), Achmad Naafi (52 kg hombres) y Fitrah A Yudha Faturahman (65 kg hombres).

Kalimantan Occidental envió a M Abidin Takbir Tambi Ali (hombres de 48 kg), y Kalimantan del Norte contó con Shelly Cahyani (mujeres de 56 kg).

«Hasta ahora, Sanda ha estado dominada por Java Central, Sumatra del Norte y DKI Yakarta. Pero los logros de los atletas de Java Oriental, Kalimantan Occidental y Kalimantan del Norte están empezando a destacar. Ahora pueden llegar a la final, y esto es muy alentador», dijo Sudarsono, jefe de la División de Desarrollo de Logros Sanda de PB WI.

El éxito de los atletas de Java Oriental en los eventos de Sanda y Taolu no puede separarse de la experiencia del director de WI Pengprov de Java Oriental, M Ali Affandi, así como del apoyo total de KONI Java Oriental, dijo Sherly Hoediono, directora del equipo de Wushu de Java Oriental.

«Shelly es el fruto de un programa de entrenamiento a largo plazo», dijo Hendra Radianto, presidente diario de WI Kaltara, destacando el éxito de la atleta al llegar a la final.